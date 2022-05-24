مجلة تايم: بوتين النقطة العمياء للمخابرات الأمريكية رغم تفوقها النوعي

يبدو أن الحرب في أوكرانيا ، وهي كارثة عالمية ، تستمر في التأثير على العالم، في الصراع الذي لم يتوقع سوى القليل أن يستمر إلى اليوم، وفق ما ذهب تحليل لمجلة تايم الأمريكية.

قالت تايم، أذهلت وكالة المخابرات المركزية ، إلى جانب وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى ، العالم خلال الأشهر العديدة الماضية.



فأولاً ، في الأشهر التي سبقت الغزو ، استخدمت الولايات المتحدة صور الأقمار الصناعية للإصرار باستمرار على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يخطط لغزو ، حتى عندما نفى ذلك.

و الآن ، تظهر قصص عن استخدام أوكرانيا للاستخبارات الأمريكية لاستهداف الجنرالات والسفن الحربية الروسية.

بل إن هناك اقتراحات بأن الولايات المتحدة قد أظهرت عضلاتها عن طريق تسريب مشاركتها عمدًا لروسيا دون مواربة من أمريكا وتدخلها لصالح أوكرانيا.

وقالت مجلة تايم أنه لم يكن لدينا أي فكرة عن مدى ضعف الجيش الروسي في الواقع ، فقد أصبحت القوات الروسية من درجة من الضعف تمنعها من شق طريقها للخروج من كيس ورقي أوكراني.

ذكرت المجلة" ضع في اعتبارك توقع الجنرال الأمريكي مارك ميلي بأن كييف قد تسقط في غضون 72 ساعة. لم نكن نعرف على سبيل المثال ، أنه بفضل الفساد ، اعتمد الجيش الروسي على الإطارات الصينية المعيبة" .

ومع ذلك ، فإن ما لا نعرفه عن بوتين وروسيا أعمق من ذلك بكثير.

في التسعينيات ، أخطأت وكالة المخابرات المركزية تمامًا بشأن المتشددين في المخابرات الروسية الكي جي بي الذين كانوا يتآمرون ضد جورباتشوف ، ثم يلتسين. وبعد ذلك ، الأهم من ذلك ، أن المخابرات الأمريكية فوتت أمر صعود بوتين، ولم تحسب له حسابا.



رغم من كل النجاحات المبهرة التي حققتها المخابرات الأمريكية مؤخرًا ، فإنها تفتقر إلى الفهم الأعمق لروسيا وبوتين، ومعرفة خطوته التالية.



هناك بعض التفسيرات لذلك. على سبيل المثال ، تماشيًا مع وجهة نظر ما بعد الحرب الباردة بأن روسيا كانت أفضل صديق لأمريكا ، تراجعت تمامًا عن تجسسها على روسيا ، تاركةً بعضًا من أفضل الجواسيس الروس لوكالة المخابرات المركزية.



ساءت الأمور بعد 11 سبتمبر ، حيث أراد عدد قليل من ضباط المخابرات العمل في موسكو خلال الحرب على الإرهاب. ولكن قبل كل شيء كانت مشكلة أراد القليل من الأمريكيين الاعتراف بها.

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، كان من الواضح أن أمريكا تعاني من مشكلة في الجواسيس، حيث كان العملاء الروس في جميع أنحاء العالم يختفون ويتم محوهم.



كانت المعلومات الحساسة تظهر في روسيا. ولكن مع سقوط جدار برلين ، كان هناك القليل من الشهية للتجسس على روسيا وهو ما أدى لصعود بوتين في غفلة من المخابرات الأمريكية.