الفائزة بجائزة أفضل رسالة دكتوراه بجامعة لويفيل تشرح كيفية ربط الهندسة بالطب

قالت الدكتورة هبة قنديل، الحاصلة على أفضل رسالة دكتوراة من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن البحث العلمي يربط جميع مجالات العلم، ويهدف إلى ربط مشاكل المجتمع، ويوفر لها حلول، مؤكدة أن بحثها له علاقة بربط الهندسة بالطب.

وأضافت هبة قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة ، أحد الأمراض المنتشرة والخطيرة، ويصاب به شخصاً من كل ثلاث اشخاص.

وأوضحت الحاصلة على أفضل رسالة دكتوراة من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن فكرة البحث تقوم على تنبؤ بعض المستشعرات للتغيرات في الأوعية الدموية بمخ الإنسان، قبل حدوث ارتفاع ضغط دم، وبالتالي حمايته من مخاطر المرض، الذي يهدد كثيرون حول العالم.

وأشارت هبة قنديل، إلى أن مرحلة التطبيق ستكون قريبة، ومدى دقة الفكرة حاليا 91%، لكنها ستتعرض لتجارب أكبر خلال الفترة المقبلة، متمنية استمرار التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في الخارج.