عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفائزة بجائزة أفضل رسالة دكتوراه بجامعة لويفيل تشرح كيفية ربط الهندسة بالطب

الفائزه بجائزة أفضل
الفائزه بجائزة أفضل رسالة دكتوراه بجامعه لويفيل

قالت الدكتورة هبة قنديل، الحاصلة على أفضل رسالة دكتوراة من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن البحث العلمي يربط جميع مجالات العلم، ويهدف إلى ربط مشاكل المجتمع، ويوفر لها حلول، مؤكدة أن بحثها له علاقة بربط الهندسة بالطب.

وأضافت هبة قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن  ارتفاع ضغط الدم  في الولايات المتحدة ، أحد الأمراض المنتشرة والخطيرة، ويصاب به شخصاً من كل ثلاث اشخاص.

وأوضحت الحاصلة على أفضل رسالة دكتوراة من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن فكرة البحث تقوم على تنبؤ بعض المستشعرات للتغيرات في الأوعية الدموية بمخ الإنسان، قبل حدوث ارتفاع ضغط دم، وبالتالي حمايته من مخاطر المرض، الذي يهدد كثيرون حول العالم.

وأشارت هبة قنديل، إلى أن مرحلة التطبيق ستكون قريبة، ومدى دقة الفكرة حاليا 91%، لكنها ستتعرض لتجارب أكبر خلال الفترة المقبلة، متمنية استمرار التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في الخارج.

 

هبة قنديل جامعة لويفيل الأوعية الدموية الجامعات المصرية الولايات المتحدة ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

لحظات مرعبة.. شاهد| إخراج شاب من أسفل عجلات ترام الإسكندرية

ترشيحاتنا

محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

شكري: الاتفاق القانوني حول سد النهضة يتيح الأمن المائي لمصر وتنمية إثيوبيا

رغم سطوع نجمه في الفن.. ما سر إفلاس إسماعيل ياسين ونهايته المؤلمة؟

أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية لإعلانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

فيديو

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ