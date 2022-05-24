عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بسرعة إصدار نموذج 10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

طالب النائب سامح حبيب، بسرعة إصدار نموذج  10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، مع سرعة الانتهاء من المخصصات التفصيلية والأحوزة العمرانية والبت فى هذه الملفات على وجه السرعة وبشكل دورى لمنع إعادة انتشار المبانى المتناثرة أو المخالفة.

وقال  النائب عربى فؤاد، أن هناك 11 قرية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تعانى من عدم وجود خدمات الصرف الصحى ومراكز الشباب ما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، مطالبا سرعة إدراج هذه القرى فى خطة المحافظة.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

ولفت  النائب بلال النحال، إلى سرعة حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين خاصة بمدخل مدينة المحمودية، وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التصالح فى بعض مخالفات البناء. 

       
وطالب النائب أحمد خليل خير الله، بتشكيل لجنة لزيارة منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية التى تحولت إلى جراج متحرك على حد قوله، بالإضافة لبحث كيفية تطوير وتأهيل منطقة برج العرب.
 وشدد النائب أحمد الشريف، على ضرورة البت فى ملف تداخل الاختصاصات بمحافظة الاسكندرية على وجه التحديد بسبب المخطط التفصيلي والحيز العمرانى. 

سامح حبيب مخالفات البناء الأحوزة العمرانية القليوبية حنفى جبالى التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

لحظات مرعبة.. شاهد| إخراج شاب من أسفل عجلات ترام الإسكندرية

ترشيحاتنا

محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

شكري: الاتفاق القانوني حول سد النهضة يتيح الأمن المائي لمصر وتنمية إثيوبيا

رغم سطوع نجمه في الفن.. ما سر إفلاس إسماعيل ياسين ونهايته المؤلمة؟

أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية لإعلانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

فيديو

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ