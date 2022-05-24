برلماني يطالب بسرعة إصدار نموذج 10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب سامح حبيب، بسرعة إصدار نموذج 10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، مع سرعة الانتهاء من المخصصات التفصيلية والأحوزة العمرانية والبت فى هذه الملفات على وجه السرعة وبشكل دورى لمنع إعادة انتشار المبانى المتناثرة أو المخالفة.



وقال النائب عربى فؤاد، أن هناك 11 قرية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تعانى من عدم وجود خدمات الصرف الصحى ومراكز الشباب ما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، مطالبا سرعة إدراج هذه القرى فى خطة المحافظة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

ولفت النائب بلال النحال، إلى سرعة حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين خاصة بمدخل مدينة المحمودية، وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التصالح فى بعض مخالفات البناء.



وطالب النائب أحمد خليل خير الله، بتشكيل لجنة لزيارة منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية التى تحولت إلى جراج متحرك على حد قوله، بالإضافة لبحث كيفية تطوير وتأهيل منطقة برج العرب.

وشدد النائب أحمد الشريف، على ضرورة البت فى ملف تداخل الاختصاصات بمحافظة الاسكندرية على وجه التحديد بسبب المخطط التفصيلي والحيز العمرانى.