إزالة شعار ماكدونالدز من مطعم بموسكو تمهيدا لرحيل السلسلة عن السوق الروسية..شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد إزالة شعار شركة ماكدونالدز من مطعم بموسكو تمهيدا لرحيل سلسلة المطاعم الشهيرة عن السوق الروسية.

وأوضح المقطع أنه تمت إزالة شعار ماكدونالدز أمس الاثنين، من مطعم بالقرب من موسكو بعد أن باعت سلسلة مطاعم البرجر الشهيرة متاجرها تمهيدا لمغادرة السوق الروسية.

وأضاف المقطع أن الشركة متعددة الجنسيات أغلقت لأول مرة مئات المواقع في مارس بعدما بدأت روسيا غزوها العسكري على أوكرانيا، وكلفت الخطوة ماكدونالدز خسائر قدرت بحوالي 55 مليون دولار شهريًا.

وقالت الشركة يوم الخميس الماضي، إن ألكسندر غوفور الذي يدير 25 مطعمًا في سيبيريا والحاصل على تراخيص ماكدونالدز، اشترى 850 مطعما تابعا لها في روسيا ووافق على تشغيلها تحت اسم جديد.

وتم افتتاح أول مطعم لـ ماكدونالدز في روسيا وسط موسكو منذ أكثر من ثلاثة عقود بعد وقت قصير من سقوط جدار برلين.