تنمية الريف المصري: نتأكد من جودة مياه الآبار قبل طرح أي مشروع

كشف اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، عن آخر تطورات مشروع تنمية الريف المصري.

وأضاف “عبدالوهاب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الريف المصري من المشاريع العملاقة ويعمل على مليون ونصف مليون فدان في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، “نعتمد على مياه الآبار ونسير وفق محددات في هذا الأمر”، لافتا إلى إنشاء بنية تحتية جيدة ونطمئن على جودة المياه قبل أن يأتي المواطنون والمستثمرون للعمل في المشروع.

وأكد أن شبكة الطرق الجديدة مهمة جدا في سبيل المشروع، مستدركا أن نعطي الأراضي للشباب للمشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن من أهم المحاصيل التي تتم زراعتها نبات الجوجوبا، والذرة، والنخل بأنواعه الجديدة.