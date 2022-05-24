عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نفكر في إرسال قوات عسكرية لحراسة السفارة بكييف

أمريكا
أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى كييف لحراسة سفارتها.

وقال برايس في إفادة صحفية: "لم نتخذ أي قرارات بعد بشأن احتمال عودة أفراد عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا لحماية سفارتنا".

وأضاف أن موضوع ضمان الإجراءات الأمنية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا قيد المناقشة الآن.

تليجراف: بايدن ارتكب خطأ فادحا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.. والشرطة تعتقل مشتبها به

والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات الأمريكية  أعمال سفارتها في كييف بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مستعدة للتباحث مع وزارة الخارجية في مسألة تعزيز أمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا.

وفي فبراير، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من كييف إلى لفيف بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الخارجية الأمريكية أوكرانيا الولايات المتحدة كييف أمريكا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

موضوعات متعلقة

متعمد.. روسيا تكشف أسباب تباطؤ العملية العسكرية في أوكرانيا

عقوبات الغرب.. روسيا توضح أسباب أزمة الغذاء العالمية الوشيكة

صراع القطب الشمالي.. أمريكا تخطط للرد على نشاط روسيا والصين بمليارات الدولارات

انفراجة.. روسيا تدرس خطة سلام إيطالية لإنهاء حرب أوكرانيا

الإيكونوميست: كارثة الغذاء العالمية أصبحت وشيكة

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في النمسا

زيلينسكي يتهم روسيا بمنع تصدير25 مليون طن حبوب والتسبب في أزمة الغذاء

روسيا : أوكرانيا تدفع ثمن شحنات الأسلحة الغربية بـ القمح والحبوب

ترشيحاتنا

بوليتيكو: بايدن اتخذ قرار رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

الكليوباترا بكام.. ما مقدار زيادة أسعار السجائر وموعد التطبيق ؟

بعد فوز الفرنسية أليس زينيتر.. تاريخ جائزة دبلن الدولية للأدب وقيمتها

بعد إعلان أردوغان.. أمريكا تحذر تركيا من شن عملية عسكرية في سوريا

الخارجية الأمريكية: نفكر في إرسال قوات عسكرية لحراسة السفارة بكييف

ليفربول ضد ريال مدريد.. بنزيما: محمد صلاح يمكنه قول ما يريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

اﻟﻤﺰﻳﺪ