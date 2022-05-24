الخارجية الأمريكية: نفكر في إرسال قوات عسكرية لحراسة السفارة بكييف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى كييف لحراسة سفارتها.

وقال برايس في إفادة صحفية: "لم نتخذ أي قرارات بعد بشأن احتمال عودة أفراد عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا لحماية سفارتنا".

وأضاف أن موضوع ضمان الإجراءات الأمنية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا قيد المناقشة الآن.

والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات الأمريكية أعمال سفارتها في كييف بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مستعدة للتباحث مع وزارة الخارجية في مسألة تعزيز أمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا.

وفي فبراير، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من كييف إلى لفيف بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.