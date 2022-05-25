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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

سوزوكي جمني موديل
سوزوكي جمني موديل 2022

أعلنت شركة سوزوكي اليايانبة داخل المملكة العربية السعودية ، عن طرح السيارة سوزوكي جمني 2022، داخل السوق المحلى من خلال وكيلها .

سوزوكي جمني موديل 2022

 وأوضح وكيل سوزوكي داخل المملكة العربية السعودية ، أن السيارة سوزوكي جمني موديل 2022 ، تاتى ضمن قائمة سيارات الاس يو في والمشهورة بقدراتها على الطرق الوعرة، فضلًا عن تصميمها الصندوقي المميز وباقة التجهيزات التي تلائم طبيعة التضاريس القاسية وظروف الإستخدام الصعبة، الأمر الذي يجعل من السيارة إحدى أفضل السيارات في فئتها ملائمة للخروج في رحلات التخييم بالصحراء.

سوزوكي جمني موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي جمني موديل 2022 ، بمحرك 4 اسطوانات، بنظام حقن متعدد النقاط، مع نظام دفع كلي، بسعة 1.5 لتر، بقوة 102 حصان، وعزم 130 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ4 سرعات أو يدوي بـ5 سرعات. فيما مع بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات. فيما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، كما تتمتع بصرفية وقود 13.3 كم/لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لتر.

سوزوكي جمني موديل 2022

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي جمني موديل 2022 ، فتاتى بطول 3645 مم ، و عرض الكلي 1645 مم ، و ارتفاع الكلي 1725 مم ، و طول قاعدة العجلات 2250 مم ، و مساحة التخزين الخلفية 85 لتر، و وزن السيارة الصافي 1135 كيلوجرام .

سوزوكي جمني موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي جمني موديل 2022 بتصميم خارجي يشبه الصندوق، ورفارف عجلات ومصدات ضخمة، بالإضافة إلى إطارات عجلات كبيرة ومصابيح بيضاوية، وشبك أمامي بارز خامسي الفتحات لتبرهن قدرتها وملائمتها للطرق الوعرة، والطرق القاسية، كما تأتي مقابض الأبواب بلون السيارة. وتتميز سوزوكي جمني بمصابيح امامية بتقنية LED أو هالوجين، وإضاءة أمامية تلقائية، مع نظام غسل المصابيح الأمامية، وإضاءة أمامية نهارية، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية وخلفية، مع نوافذ كهربائية أمامية.

سوزوكي جمني موديل 2022

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي جمني موديل 2022 ، فتاتى بتصميم داخلي مميز وعصري مجهزة من الداخل بتجهيزات مريحة وتكنولوجيا حديثة، فضلًا عن ديكور عالي التحمل، ويسهل التصميم الداخلي الخروج من المقاعد الخلفية، كما تتسع السيارة لـ 4 مقاعد من القماش بمواد عالية الجودة، كما تأتي بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، شاشة معلومات وترفيه 7 بوصة، دعم AUX و USB، ونظام صوت من 4 سماعات.

سوزوكي جمني موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي جمني موديل 2022 ، عدد من أنظمة الأمان ومساعد السائق، 6 وسائد هوائية ، و نظام تثبيت السرعة ، و نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و نظام مساعدة الفرامل ، و نظام التحكم على المنحدرات ، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ، و توزيع قوى الفرامل إلكترونيا ، و مثبت مقعد الطفل، و فرامل طوارئ تلقائية ، و تنبيه مغادرة المسار، و نظام مراقبة المنطقة العمياء

سوزوكي جمني موديل 2022

اما عن سعر السيارة  سوزوكي جمني موديل 2022 ، داخل السوق المحلى السعودى فتاتى من 92,690 ريال سعودي شامل الضريبة.

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