مصطفي الفقي: منح جائزة الشيخ زايد لمكتبة الإسكندرية تكريم للثقافة المصرية والعربية

بعد تسلم مكتبة الإسكندرية جائزة الشيخ زايد للكتاب..

تسلم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام والميدالية الذهبية، اليوم الثلاثاء، في حفل رسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عربي كبير، على رأسهم الفريق سيف بن زايد وزير الداخلية، والشيخة بدور القاسمي بنت الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ورئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وبعض أفراد العائلة الحاكمة، ولفيف من الشخصيات الإماراتية الكبيرة، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمفكرين والأدباء.

وقال الشيخ سيف بن زايد للدكتور مصطفى الفقي، إنه سيقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية فور قدومه إلى القاهرة.







تقنيات ثقافية



وأعرب الفقي عن سعادته بحصول مكتبة الإسكندرية على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، وأضاف أن فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة هو تكريم للثقافة المصرية بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل عام.

وأكد أنه يعتز بحصول مكتبة الإسكندرية على جائزة تحمل اسم حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان؛ نظرًا لقيمته الكبيرة، ولكي تستمر المكتبة مصدرًا للحكمة والإلهام كما عرفها التاريخ منذ أكثر من ألفي عام.

وأوضح أن فوز المكتبة بجائزة الشيخ زايد للكتاب هو فوز للشعب المصري كله، فبعد انقطاع نحو ألفي عام، استطاع أن يعيد المكتبة مرة أخرى إلى النور، وتابع: "أنا كمدير للمكتبة، أرى كم الاحترام والتقدير الذي يحمله مسئولو أكبر المؤسسات الثقافية في العالم للمكتبة".

ولفت إلى أن هذا التكريم موجه إلى كل العاملين بالمكتبة أو المتعاملين معها، فالمكتبة بيت خبرة لكل أصحاب الثقافة والمعرفة والعلم، وهي أيضًا مركز للإبداع وحفظ التراث ومركز للتأليف والنشر.