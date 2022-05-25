كيف تخفي نفسك من الظهور "أونلاين" على إنستجرام ..اعرف الطريقة

يميل معظم المستخدمين في الوقت الحالي إلى التمتع بأكبر قدر من الخصوصية وقلة الرغبة في إظهار حياتهم وخطواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولسوء الحظ إذا قمت بمراسلة شخص في تطبيق إنستجرام Instgram سيستطيع رؤية حالتك نشط أو غير نشط وآخر مرة فتحت بها التطبيق بشكل افتراضي.

لذلك إذا كنت تريد إخفاء حالتك بحيث تكون متصل أو غير متصل على تطبيق إنستجرام فيمكن القيام بذلك عن طريق استخدام هاتفك أو صفحة الويب ، وعلى الرغم من أن الخيار مخفي في الإعدادات وليس من السهل العثور عليه سنوضح الطريقة بأسهل ما يمكن وفقا لما نشره موقع businessinsider.

كيفية إخفاء الحالة في تطبيق إنستجرام عن طريق تطبيق الهاتف:

تعد خطوات إيقاف تشغيل حالتك النشطة واحدة سواء كنت تستعمل هاتف أندرويد أو آيفون

١- افتح التطبيق وانقر على أيقونة الصفحة الشخصية في أسفل يمين الشاشة.

٢-اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في أعلى اليمين.

٣- من القائمة المنبثقة ، انقر فوق "الإعدادات" Settings.

٤- حدد منها "الخصوصية" Privacy.

٥- في قسم "التفاعلات" interactions ، انقر فوق "حالة النشاط" Activity Status.

٦- قم بإيقاف تشغيل "إظهار حالة النشاط" Show activity status عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.

كيفية إخفاء الحالة في تطبيق إنستجرام عن طريق موقع الويب:

١- افتح صفحة ويب إنستجرام في المتصفح ثم سجل الدخول إلى حسابك.

٢- انقر فوق رمز الصفحة الشخصية بأعلى يمين الشاشة.

٣- في القائمة المنسدلة ، انقر فوق "الإعدادات" Settings.

٤- ستجد قائمة تنقل على يسار الشاشة ، انقر منها فوق "الخصوصية والأمان" Privacy and Security.

٥- من قسم "حالة النشاط" Activity Status، ألغي تحديد العلامة ✔️ بجوار "إظهار حالة النشاط" Show Activity Status.