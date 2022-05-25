سفير مصر بالمغرب: نهائي الأهلي والوداد هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين|فيديو

أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: “هناك اجتماعات عقدت اليوم بين السفارة واتحاد الكرة المغربي والسلطات المعنية لبحث كافة ترتيبات استقبال جماهير الأهلي، كما سيتم تجهيز فريق عمل من السفارة بداية من وصول الجماهير في مطار الدار البيضاء، وحتي عودتهم للقاهرة لتسهيل الانتقالات وإجراءات الدخول والتأمين”.

وتابع: "هناك علاقات أخوية مع المغرب والشعب المغربي، ونهائي أفريقيا هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والجانب المغربي قدم تيسيرات كثيرة لتسهيل دخول الجماهير المصرية، وتم الانتهاء من كافة استعدادات استقبال بعثة النادي الأهلي وفندق الإقامة وسير التدريبات".

وأضاف: “شركات السياحة المصرية، ومصر للطيران سوف يرسلون قوائم بأسماء الجماهير المصرية، كي نعطيها للجانب المغربي ويتم منح الجماهير المصرية التأشيرة عند وصولهم مطار الدار البيضاء”.

واختتم: “فريق من الأجهزة المعنية المغربية والسفارة المصرية سيكون متواجدًا في المطار لتسهيل دخول جماهير الأهلي، والإشراف على الانتقال من المطار إلى الاستاد، وتأمين الجماهير، والإشراف على انتقال الجماهير من الاستاد إلى المطار، ثم العودة إلى مصر”.