في آخر يوم امتحانات.. طلاب 2 ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء الأحياء

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية ، لأداء امتحان مادة (الأحياء) ، وذلك وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

يأتي ذلك في آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي ، التي كانت قد انطلقت رسميا يوم الاربعاء 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد (اللغة العربية - الكيمياء - الجغرافيا - اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - اللغة الاجنبية الاولى - الفيزياء - الفلسفة - الرياضيات ).

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن منصة الامتحانات الالكترونية تعمل بكفاءة في جميع اللجان ، ولم يتم رصد اي شكاوى من وجود اي اعطال تقنية اثناء تحميل اسئلة الامتحان على التابلت.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا أمس الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل ، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022 والتي تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن 99.89 % من طلاب 2 ثانوي امتحنوا اليوم "الأحياء" و"الفلسفة " بلا شكاوى.

وقالت الوزارة : بلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (في الفترة الصباحية) 99.89%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألفا و988 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألفا و289 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1301 طالب/طالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 189ألفا و239 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألفا و337 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1098 طالبا/طالبة.