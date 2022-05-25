بدء امتحان الأحياء في جميع لجان أولى ثانوي ورقيا

بدأ الآن طلاب الصف الأول الثانوي أداء الجزء الورقي في امتحان مادة الأحياء ، في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي المنعقدة في المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية.

ويستمر طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي في امتحان مادة الأحياء ، لمدة نصف ساعة من 8 صباحا حتى 8:30 صباحا ، ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من الأسئلة المقالية التي تمثل 30% من إجمالي أسئلة الامتحان.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي اداء الجزء الإلكتروني في امتحان الأحياء ، لمدة ساعة من 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا وذلك على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت .

ويشمل الجزء الإلكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 70% من إجمالي أسئلة الامتحان.



وكان قد توافد اليوم طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية ، لاداء امتحان مادة (الأحياء) ، وذلك وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ،

يأتي ذلك في آخر ايام امتحانات الصف الاول الثانوي ، التي كانت قد انطلقت رسميا يوم الاربعاء 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد (اللغة العربية - الكيمياء - الجغرافيا - اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - اللغة الاجنبية الاولى - الفيزياء - الفلسفة - الرياضيات ).

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، يكون الجزء المقالي والالكتروني في أي مادة "امتحان واحد" .

وحذر وزير التربية والتعليم من التخلف عن أداء الجزء المقالي، حيث قال: التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحان أي مادة في الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يعتبر غيابا عن الامتحان، وسيعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، أي انه لابد للطالب ان يحرص على تأدية الجزئين.