عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا هيل: على الرئيس الأمريكي والناتو مساعدة أوكرانيا في إيصال قمحها للعالم

القمح الروسي
القمح الروسي

رأت الصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بادين وإدارته إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساعدة أوكرانيا رغم العملية العسكرية الروسية الجارية هناك، على إيصال الحبوب والقمح إلى العالم.
وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير أوردته على نسختها الإلكترونية، أمس الثلاثاء، بأن روسيا تقصف بشكل منهجي محطات السكك الحديدية، لقطع وصول أوكرانيا إلى أسواق الحبوب، كما أنها تهاجم منشآت إنتاج الحبوب والمحاصيل في الحقول.
ونبهت الصحيفة أيضا إلى أن روسيا تفرض أيضا حصارا بحريا على موانئ ماريوبول وأوديسا، وموانئ البحر الأسود التي يتم من خلالها تصدير معظم القمح والشعير والحبوب الأخرى في أوكرانيا.
ولفتت "ذا هيل" إلى أن حرمان أوكرانيا من الروابط الاقتصادية مع السوق العالمية أدى إلى رفع الأسعار إلى ما هو أبعد من متناول عشرات الملايين من الجياع في البلدان الفقيرة، مما يؤدي إلى أزمة غذاء دولية ويضغط على أوكرانيا والغرب لتسوية الصراع بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا للصحيفة فإنه على هذا النحو، لم يعد الأمر مجرد نزاع بين روسيا وأوكرانيا أو روسيا وحلف شمال الأطلسي، بل هو مظهر آخر لتحدي روسيا للنظام الدولي القائم على القواعد.
ورأت الصحيفة الأمريكية أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والدعم الفني، فيمكن تحييد أسطول روسيا بأكمله في البحر الأسود، مع احتمال استثناء الغواصات، وكسر الحصار الغذائي.

القمح الناتو روسيا أوكرانيا الرئيس الأمريكي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ترشيحاتنا

عن أي شيء عبر القرآن بالميثاق الغليظ؟.. الأنبياء والزواج

عدلي القيعي: الأهلي مظلوم تحكيميا.. وقانون الكرة لا يعرف الاحتواء وروح البروتوكول

عدلي القيعي: موسيماني مدرب ذكي وبيفهم.. ولازم يقلل شوية في التعليقات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 - 24 شوال 1443هـ

بعد إطلاق النار في تكساس.. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة الأمريكي

مواصفات وأسعار سوزوكي جمني 2022 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ