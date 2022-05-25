روسيا تمنع 154 عضوًا بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد بمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن روسيا منعت 154 عضوًا من مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد، ردًا على قرار لندن في مارس بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي تقريبًا على قائمة العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن المنع جاء رداً على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس من العام الجاري بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا على قائمة العقوبات تقريباً.

وعلى أساس المعاملة بالمثل، ذكر بيان الخارجية الروسية أنه تم فرض قيود شخصية على 154 عضوا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، موضحًا أن "هؤلاء الأشخاص، الذين لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول بلادنا، قدموا مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن بهدف تهيئة الظروف لعزلة روسيا السياسية وتدمير اقتصادها، باستخدام سلطتهم حتى "الهستيريا المعادية" لروسيا في المملكة المتحدة، والتي خضعت للمسار السياسي المعادي للروس الذي تتبعه حكومة المحافظين البريطانية.

وأشار البيان إلى أن العمل على توسيع قائمة الإيقاف الروسية سيستمر.

