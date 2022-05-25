عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمنع 154 عضوًا بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد بمبدأ المعاملة بالمثل

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن روسيا منعت 154 عضوًا من مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني من دخول البلاد، ردًا على قرار لندن في مارس بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي تقريبًا على قائمة العقوبات.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن المنع جاء رداً على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس من العام الجاري بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا على قائمة العقوبات تقريباً.
وعلى أساس المعاملة بالمثل، ذكر بيان الخارجية الروسية أنه تم فرض قيود شخصية على 154 عضوا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، موضحًا أن "هؤلاء الأشخاص، الذين لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول بلادنا، قدموا مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن بهدف تهيئة الظروف لعزلة روسيا السياسية وتدمير اقتصادها، باستخدام سلطتهم حتى "الهستيريا المعادية" لروسيا في المملكة المتحدة، والتي خضعت للمسار السياسي المعادي للروس الذي تتبعه حكومة المحافظين البريطانية. 
وأشار البيان إلى أن العمل على توسيع قائمة الإيقاف الروسية سيستمر.
 

روسيا البرلمان البريطاني مجلس اللوردات الحكومة البريطانية المملكة المتحدة وزارة الخارجية البرلمان وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ترشيحاتنا

بشير التابعي : الأهلي مش هياخد دوري أبطال إفريقيا السنة دي

سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

كندا تعلن رصد 15 إصابة بمرض جدري القرود وتتوقع المزيد

إصدار كلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ تويوتا فوررنر

هل تستحق ساعة آبل الذكية Apple Watch S8 الشراء مقارنة بالإصدار السابق؟

كيفية التخلص من المال الحرام والتوبة .. الإفتاء تكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ