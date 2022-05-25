عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

امرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمخدرات.


عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "أ إ م"، 23 سنة عاطل، و"أ ي م" 21 سنة عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما 3 فرش حشيش، و16 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية رجال المباحث مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات قسم مكافحة المخدرات مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية في القليوبية

حبس عاطل لحيازته 56 لفافة مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

مستعدون للحوار.. روسيا تحدد شرطاً لفتح ممر إنساني لسفن الغذاء من أوكرانيا

محاميي جنوب القاهرة تدعو أعضائها لإرسال مقترحاتهم فى الحوار الوطنى 

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

حكم تعدد الزوجات بدون سبب.. رأي شيخ الأزهر والمفتي

وزيرة الهجرة: مصر تمتلك ثروة بشرية لا تقدر بمال في الداخل والخارج

برعاية رئيس الوزراء.. دار الإفتاء تعقد المؤتمر العالميّ الأوّل لدراسات التطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فابيو كارفاليو صفقة ليفربول الجديدة.. هل يكون خليفة محمد صلاح ؟

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

فيديو

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

ناهد شريف وأداء أدوار الإغراء.. الأسباب والدوافع| فيديوجراف

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ