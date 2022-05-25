مرموش: كارتيرون أول من منحني الفرصة بعدما سجلت "هاتريك" في الأهلي|فيديو

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ولاعب شتوتجارت الألماني، أن باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق لوادي دجلة أول من منحه الفرصة للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.

قال مرموش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجدت في وادي دجلة منذ الصغر بحكم منطقة سكني في المعادي، ودوما ما كنت أعلم أن دجلة نادي رائع، ثم تدربت معهم وكان عمري 11 عاما".

أضاف: "في دوري القاهرة تألقت وسجلت 44 هدفا في 28 لقاء، من ضمنهم هاتريك في الأهلي، وكارتيرون تحدث معي بعدها ومنحني الفرصة لأول مرة مع دجلة، في الفريق الأول وطلب ذهابي مع الفريق لمعسكر في العين السخنة، وتألقت في مباراة الاتحاد السكندري، ثم جاء أحمد حسام ميدو ومنحني الفرصة وساهم في تطويري، وبذلك سافرت للاحتراف".

وختم حديثه قائلا: "لابد أن أوجه الشكر لماجد سامي رئيس وادي دجلة، فهو من سهل احترافي، ووافق على تواجدي في فولفسبورج مقابل 400 ألف يورو فقط وكان وقتها عرضا قليلا، وماجد سامي دوما ما يركز على احتراف اللاعبين وظهور اللاعبين المميزين، ولم يفتعل أي أزمة أو يرفض عندما وصل لي العرض سألني عن رغبتي ووافقت على الاحتراف".