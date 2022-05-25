الخارجية الأمريكية: طلعات روسيا والصين الجوية تؤكد على شراكة نشطة بينهما

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم /الأربعاء/، إن الطلعات التي نفذتها طائرات روسية وصينية بالقرب من المجال الجوي لليابان تشير إلى شراكة بين البلدين نشطة ولا حدود لها.

وأضاف برايس ، حسبما أفادت قناة " الحرة"، الأمريكية أن الدوريات الجوية العسكرية المشتركة الروسية والصينية فوق المحيط الهادئ، اجتازت بحر اليابان واستمرت عبر بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين ، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لحماية الحلفاء في المنطقة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت ،أمس الثلاثاء، أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز "تو-95 أم أس" و"خون-6 كا" قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

