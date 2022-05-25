عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم الولايات المتحدة بتهريب النفط والحبوب من سوريا

روسيا تتهم الولايات
روسيا تتهم الولايات المتحدة بتهريب النفط والحبوب من سوريا

قال فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تزيد التهريب والتجارة غير المشروعة في النفط والحبوب من سوريا. 

وبحسب قوله، فإن إحلال السلام والاستقرار في سوريا يعيقها الاحتلال غير الشرعي من قبل الولايات المتحدة لجزء كبير من أراضي هذه الدولة. 

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في الأراضي المحتلة، تستمر المخيمات ذات الظروف المعيشية اللاإنسانية للسكان المدنيين في العمل، ويسود الدمار والفوضى الكاملة".

نيويورك تايمز: أمريكا تعلمت من حرب أوكرانيا..وتسلح تايوان ضد غزو صيني محتمل

لإنهاء الحرب.. أوكرانيا تكشف وجود دعوات غربية للتنازل عن الأراضي لروسيا

واضاف: "قوة الاحتلال الأمريكية بدأت علانية في نهب الثروات الطبيعية والزراعية للشعب السوري”.

وتابع قائلا: “تزيد الولايات المتحدة من التهريب والتجارة غير المشروعة في النفط والحبوب. وهذه كما نفهمها هي الوصفة الأمريكية للتعامل مع الطاقة العالمية وأزمة الغذاء".

روسيا الأمم المتحدة سوريا الولايات المتحدة النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

سفير مصر بالكويت: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالقارة الإفريقية

حماية المستهلك: الشركات ملزمة بتسليم السيارات للحاجزبن بالسعر القديم.. تفاصيل

انفجارات تهز أفغانستان..مقتل 14 شخصاً في استهداف مسجد بكابول وحافلات بمزار شريف

أخصائي التحاليل الفنان .. يوسف يحترف الرسم بالفحم ديجتال آرت ..شاهد

احتفالا بيوم أفريقيا..مصر تستهدف 30 مليار دولار صادرات لدول القارة خلال 3سنوات

ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة الأهلى تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

فيديو

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ