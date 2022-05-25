روسيا تتهم الولايات المتحدة بتهريب النفط والحبوب من سوريا

قال فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تزيد التهريب والتجارة غير المشروعة في النفط والحبوب من سوريا.

وبحسب قوله، فإن إحلال السلام والاستقرار في سوريا يعيقها الاحتلال غير الشرعي من قبل الولايات المتحدة لجزء كبير من أراضي هذه الدولة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في الأراضي المحتلة، تستمر المخيمات ذات الظروف المعيشية اللاإنسانية للسكان المدنيين في العمل، ويسود الدمار والفوضى الكاملة".

واضاف: "قوة الاحتلال الأمريكية بدأت علانية في نهب الثروات الطبيعية والزراعية للشعب السوري”.

وتابع قائلا: “تزيد الولايات المتحدة من التهريب والتجارة غير المشروعة في النفط والحبوب. وهذه كما نفهمها هي الوصفة الأمريكية للتعامل مع الطاقة العالمية وأزمة الغذاء".