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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: دراسة لاختبار قدرة التأمين الصحي على الاستدامة المالية

التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل

قالت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن استكمال تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية.

 

 إحدى أدوات إصلاح الملف الصحي بالكامل

وأكدت “عبد الحليم” لـ"صدي البلد، أن منظومة التامين الصحي الشامل هي إحدى أدوات إصلاح الملف الصحي بالكامل والسند والدعم لتوفير الحماية الصحية للمواطن البسيط الذي ينتظر الحصول علي خدمة طبية بجودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز فالدولة تتكفل بجميع التكاليف الخاصة بالعلاج حتي يتعافى المواطن بالكامل.

 

وأضافت النائبة، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء دراسة لاختبار قدرة التامين الصحي الشامل علي الاستدامة المالية بما يساعد في عملية التوسع ومد مظلة الحماية علي مستوي الجمهورية خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن ضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذي يضمن توفير الرعاية اللازمة للمواطن.

 

جاء ذلك  تعليقا علي اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.  


   كما حضر كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية. 


   وشارك أيضًا في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تحرص الدولة المصرية على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل  مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسي ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، فضلا عن موقف القوى البشرية في المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك، استعراض "رؤية مصر 2030"، فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي، والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل، والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة في الزيادة الملحوظة في كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 في محافظتي بورسعيد والأقصر، كما تم استعراض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.

التعليم العالي وزير التعليم وزير الصحة مجلس الوزراء تكنولوجيا مجلس النواب وزير المالية

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