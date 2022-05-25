ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية

علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على تصريحات محمد صلاح، زميله بالفريق، بشأنه رغبته في الإنتقام من ريال مدريد بالفوز ببطولة دوري ابطال أوروبا، بعدما خسر من الفريق الملكي عام 2018.

وقال ساديو ماني في تصريحات للصحفيين: “بالطبع، هذه هي تصريحات محمد صلاح المميزة كالعادة، المباراة بالنسبة لي ليست انتقام، لا نحتاج إلى تحفيز إضافي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، نعرف جيدًا مدى أهمية المباراة والمنافس هو ريال مدريد”.

وتابع ماني : “سيكون تحضيرنا للمباراة مثل أي مباراة أخرى بكل قوة، نعرف مدى صعوبة المباراة، لكننا نحترم ريال مدريد لأنه أحد أفضل الفرق في العالم”.

وأضاف ماني: “لذلك نحن نريد أن نقدم كل ما لدينا في الملعب من أجل محاولة ضمان الفوز”.

ماني : أريد الفوز بالكرة الذهبية

وعن رغبته في الفوز بالكرة الذهبية اختتم ماني : "نعم، أريد الفوز بها لكن علينا في البداية الفوز بدوري أبطال أوروبا ثم التفكير في الفوز بتلك الجائزة".

ويواجه فريق ليفربول نظيره ريال مدريد على ملعب ستاد دوفرانس، يوم السبت القادم، في نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا.