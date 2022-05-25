احنا بخير وشكرا للشعب.. أحمد موسى: إنتاج 270 مليون رغيف يوميا

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تنتج 270 مليون رغيف يوميا، وتستهلك 800 طن دقيق شهريا، مشيرا إلى أن ارتفاع انتاجيه فدان القمح هذا العام، كرم من ربنا.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الحمد لله مصر بخير والشعب المصري بخير .. وبيساعد البلد في ظل الأزمة العالمية ويورد القمح لوزارة التموين»، مرددا: «بشكر كل واحد ورد القمح ولو أردب للدولة».

وأوضح موسى، أن هناك سرا في محافظة بني سويف نتيجة لارتفاع إنتاج اردب القمح للفدان الواحد، مشيرا إلي أن الشعب المصري العظيم يساهم مع الدولة في تخطي أزمة الأقماح على مستوى العالم من خلال توريد القمح لوزارة التموين.

وأضاف موسى : « الفدان الواحد في بني سويف طلع 24 و 25 و 26 أردب قمح ، زمان كان أكبر فدان يطلع 13 أردب بس، بس ده كرم من ربنا عشان نخطي الأزمة العالمية»، منوها أن وزارة التموين استقبلت 3 ملايين طن قمح من الفلاحين.



وأشار موسى، أن الرئيس السيسي وجه برفع سعر أردب القمح مما شجع الفلاحين على التوريد لوزارة التموين، مؤكدا أن الفلاحين حصلوا على 14 مليار جنيه ثمن القمح.



وتابع موسي: «قبضوا 14 مليار جنيه .. بدل ما كان بنيجب القمج من الخارج بالأسعار المرتفعة».

