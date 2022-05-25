طارق إمام: ممتن للحياة التي منحتني أكثر مما أستحق

تقدم الكاتب الروائي طارق إمام بالتهنئة للكاتب الروائي محمد النعاس، لفوزه بجائزة البوكر العربية هذا العام، كما تقدم طارق إمام بالشكر لقرائه ومتابعيه الذين قدموا له الدعم.

وكتب طارق إمام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل ما آجي أكتب بوست كشكر للناس، وكتعقيب نهائي.. ألاقي طوفان محبة جديد يخليني أقول طب اصبر شوية لما تقرا ده وده وده وده وده وده.. معلش الإنسان طماع.

وأضاف: بس ما بدهاش بقى.. أنا ممتن، لكل الأحبة، أقسم بالله احتفالكم المؤثر بيا أجمل من الحصول على نوبل مش بس البوكر.. أنا فعلًا متأثر بهذا السيل الجارف من المحبة.. المنطلق من المحيط إلى الخليج حرفيًا.. وبجد والله ده أكتر بكتير مما أتخيل أو أتوقع أو أحلم.. أو أستحق.



لا خاسر في الكتابة



وتابع طارق إمام خلال منشوره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ألف مبروك للروائي الليبي الجميل محمد النعاس تتويجه، فرحته هي فرحتي والله.. ألف مبروك للأصدقاء المبدعين في القائمة القصيرة: بشرى خلفان، خالد النصر الله، محسن الوكيلي، ريم الكمالي.. جيرة عظيمة والله وصحبة ولا أجمل.. كل رواية من رواياتكم تستحق كل احتفاء، وكنت وما زلت أعتبر نفسي قارئا ومعجبا بكم جميعا قبل أن أعتبر نفسي كاتبا وزميلا لكم”.



واستكمل: أنا ممتن لكل الأحبة.. لكل كلمة كُتبت عني قرأتها بابتسامة تبللها الدموع، دموع الفرحة، ويغمرها التأثر الذي يستحيل وصفه.. أنا ممتن لكم.. وممتن للكتابة، وممتن للحياة التي منحتني أكثر مما أستحق، ومش محتاج أفكّركم بعبارتي التي صارت عبارتكم: لا خاسر في الكتابة.



يذكر أن طارق إمام، رشح للفوز بالبوكر عن روايته ماكيت القاهرة، حيث وصل إلى القائمة القصيرة للجائزة وسط توقعات بفوزه، لكن حصد الجائزة هذا العام الكاتب الليبي محمد النعاس عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد.