عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طارق إمام: ممتن للحياة التي منحتني أكثر مما أستحق

صدى البلد

تقدم الكاتب الروائي طارق إمام بالتهنئة للكاتب الروائي محمد النعاس، لفوزه بجائزة  البوكر العربية هذا العام، كما تقدم طارق إمام بالشكر لقرائه ومتابعيه الذين قدموا له الدعم.

وكتب طارق إمام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل ما آجي أكتب بوست كشكر للناس، وكتعقيب نهائي.. ألاقي طوفان محبة جديد يخليني أقول طب اصبر شوية لما تقرا ده وده وده وده وده وده.. معلش الإنسان طماع.

وأضاف: بس ما بدهاش بقى.. أنا ممتن، لكل الأحبة، أقسم بالله احتفالكم المؤثر بيا أجمل من الحصول على نوبل مش بس البوكر.. أنا فعلًا متأثر بهذا السيل الجارف من المحبة.. المنطلق من المحيط إلى الخليج حرفيًا.. وبجد والله ده أكتر بكتير مما أتخيل أو أتوقع أو أحلم.. أو أستحق.

بعد فوزه بجائزة البوكر للرواية..محمد النعاس:مصير الكاتب الوحدة هذا ما كنتُ أظنّه

قبل يوم من إعلان الفائز بـ"البوكر"..طارق إمام: أستمتع بمفاجأة نفسي

محمد النعاس: عندما قرأتُ لإبراهيم الكوني عرفت أن ليبيا تحمل صوتًا مختلفًا

من هو الروائي الليبي محمد النعّاس الفائز بجائزة البوكر؟


لا خاسر في الكتابة


وتابع طارق إمام خلال منشوره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ألف مبروك للروائي الليبي الجميل  محمد النعاس تتويجه، فرحته هي فرحتي والله.. ألف مبروك للأصدقاء المبدعين في القائمة القصيرة: بشرى خلفان، خالد النصر الله، محسن الوكيلي، ريم الكمالي.. جيرة عظيمة والله وصحبة ولا أجمل.. كل رواية من رواياتكم تستحق كل احتفاء، وكنت وما زلت أعتبر نفسي قارئا ومعجبا بكم جميعا قبل أن أعتبر نفسي كاتبا وزميلا لكم”.
 

واستكمل: أنا ممتن لكل الأحبة.. لكل كلمة كُتبت عني قرأتها بابتسامة تبللها الدموع، دموع الفرحة، ويغمرها التأثر الذي يستحيل وصفه.. أنا ممتن لكم.. وممتن للكتابة، وممتن للحياة التي منحتني أكثر مما أستحق، ومش محتاج أفكّركم بعبارتي التي صارت عبارتكم: لا خاسر في الكتابة.
 

يذكر أن طارق إمام، رشح للفوز بالبوكر عن روايته ماكيت القاهرة، حيث وصل إلى القائمة القصيرة للجائزة وسط توقعات بفوزه، لكن حصد الجائزة هذا العام الكاتب الليبي محمد النعاس عن روايته خبز على طاولة الخال ميلاد.

طارق إمام جائزة البوكر العربية محمد النعاس موقع التواصل الاجتماعي ماكيت القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

ثقافة الأقصر تشارك في مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا

الليلة.. افتتاح ليالي الفن بمتحف شوقي ورامتان الثقافي

العرض المسرحى أحلام شامة يختتم عروضه بأبو قرقاص

مصطفي الفقي: منح جائزة الشيخ زايد لمكتبة الإسكندرية تكريم للثقافة المصرية والعربية

بعد فوزه بجائزة البوكر للرواية..محمد النعاس:مصير الكاتب الوحدة هذا ما كنتُ أظنّه

قصر ثقافة طنطا ينظم ندوة عن مناسك الحج

مقامات الرحيل على مسرح قصر ثقافة الغنايم بأسيوط

محمد النعاس: عندما قرأتُ لإبراهيم الكوني عرفت أن ليبيا تحمل صوتًا مختلفًا

ترشيحاتنا

الزمالك يكذب رابطة الأندية بشأن خطاب نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة

19 أردب قمح للفدان.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية..فيديو

والد النني: الثقافة الكروية في مصر ضعيفة.. واللي بينتقد ابني يلعب مكانه

مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب زيادة السكان

لمدة شهر..غلق مطلع الدائرى للقادم من محور اللبينى باتجاه طريق المنصورية

رئيس الوزراء: نستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

فيديو

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ