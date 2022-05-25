محافظ دمياط تتابع الموقف النهائي بمشروع تطوير سوق الجملة بـ شطا

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اجتماعًا عُقد عصر اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى النهائى بمشروع تطوير سوق الجملة بشطا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام و الوحدة المحلية.

تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات والأعمال النهائية بمشروع التطوير الذى نفذته المحافظة مؤخرا ضمن خطة تطوير الأسواق ، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة الباكيات و دورات المياه و رصف الشوارع الداخلية، وكذلك تطوير الكافيتريا والمبنى الإدارى و إنشاء بوابتين مزودتين بأنظمة تحكم ومراقبة وميزان .

وبحثت الدكتورة منال عوض خطة تشغيل السوق لطرح الباكيات والكافيتريا و آلية اعداد كراسات شروط تتضمن اشتراطات و متطلبات تتماشى مع منظومة العمل داخل السوق ،كما أكدت على متابعة عملية تحصيل الإيرادات بالبوابتين ، و كذلك إدارة السوق ووجهت أيضًا بتكثيف حملات النظافة والتصدى للاشغالات داخل السوق ،مشددة على تقديم تقرير اسبوعى بما تم تنفيذه.