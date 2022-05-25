افتتاح مشروعات قومية بدمياط بقيمة 870 مليون جنيه

محافظة دمياط



استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح مجموعة المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة والتى تتجاوز تكلفتها قيمة ٨٧٠ مليون جنيه.

بدأت جولتها التى أجرتها اليوم بدمياط والروضة وفارسكور ،بإفتتاح المبنى الإدارى بمركز شباب أولاد حمام والذى جاء بحضور أ.عاطف عبد الهادى مدير مديريةالشباب والرياضةو أ.حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقدت " المحافظ " المبنى الذي يتضمن قاعات للانشطة والاجتماعات والالعاب الرياضية ومكتبة و مقر إدارى وكذلك كافيتريا ، كما اطلعت على مراحل التطوير الذى شهده المركز .

وخلال الزيارة ،،أشارت " محافظ دمياط" إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة تأتى ضمن خطة الدولة اتطوير مراكز الشباب بجميع المناطق بشكل عام وبالقرى بشكل خاص ، مؤكدة أنه سيتم دعم مكتبة المركز بنسخ من الكتب بالمجالات المختلفة ، وذلك لاتاحة المضمون الثقافى ،حتى يتسنى للمركز تقديم دور متكامل للنشء والشباب بالمجالات الرياضية والثقافية والفكرية.

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