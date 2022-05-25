عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

افتتاح مشروعات قومية بدمياط بقيمة 870 مليون جنيه

صدى البلد


استكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح مجموعة المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة والتى تتجاوز تكلفتها قيمة ٨٧٠ مليون جنيه.

 بدأت جولتها التى أجرتها  اليوم بدمياط والروضة وفارسكور ،بإفتتاح المبنى الإدارى بمركز شباب أولاد حمام والذى جاء بحضور أ.عاطف عبد الهادى مدير مديريةالشباب والرياضةو أ.حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقدت " المحافظ " المبنى الذي يتضمن قاعات للانشطة والاجتماعات والالعاب الرياضية ومكتبة و مقر إدارى وكذلك كافيتريا  ، كما اطلعت على مراحل التطوير الذى شهده المركز .

وخلال الزيارة ،،أشارت " محافظ دمياط" إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة تأتى ضمن خطة الدولة اتطوير مراكز الشباب بجميع المناطق بشكل عام وبالقرى بشكل خاص  ، مؤكدة أنه سيتم دعم مكتبة المركز بنسخ من الكتب بالمجالات المختلفة ، وذلك لاتاحة المضمون الثقافى ،حتى يتسنى للمركز تقديم دور متكامل للنشء والشباب بالمجالات الرياضية والثقافية والفكرية.

أقراايضا 

محافظ دمياط تتابع الموقف الخاص لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

FB_IMG_1653480814956
FB_IMG_1653480814956
FB_IMG_1653480811957
FB_IMG_1653480811957
FB_IMG_1653480809070
FB_IMG_1653480809070
FB_IMG_1653480804599
FB_IMG_1653480804599
دمياط الخطة الاستثمارية الشباب والرياضة المشروعات القومية محافظة دمياط مركز ومدينة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

قناة وحيدة تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تتابع الموقف الخاص لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يجري حوارًا مفتوحًا مع وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني

"اليونسكو" تشيد بجهود مدينة الإنتاج الإعلامي في إنقاذ التراث السمعي البصري

بعد نشر تقرير سو جراي.. جونسون يعتذر: متفاجئ وأشعر بخيبة أمل

روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز

عقب تجديد تعاقده مع أرسنال.. أبرز أرقام النني مع فريقه الإنجليزي منذ 2016

تغيب شهريب عن الملاعب.. انسحاب ميار شريف من رولان جاروس بسبب الإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ