الرقابة المالية: 1.5 مليار جنيه حجم استثمار صناديق التأمين الخاصة خلال مارس

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 51.6% على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر مارس 2022 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.5 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال مارس 2022 والتى بلغت 4.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال مارس 2021 بارتفاع 9.1%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.774مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 1.701 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادو قدره 4.3%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقارنة 2.7 مليار جنيه خلال مارس 2021، بزيادة 12.1%.

أقساط التأمين التجاري



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 3.973مليار جنيه خلال مارس 2022، مقابل 4.182مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإنخفاض 5%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 847.7 مليون جنيه خلال مارس 2022، مقابل 238مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 256.2%.