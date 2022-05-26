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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في آخر يوم امتحانات.. طلاب 2 ثانوي يستعدون لأداء الكيمياء وعلم النفس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة  على مستوى الجمهورية، لاداء امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الادبية ، وسط استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي اداء الجزء الورقي في امتحان الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الادبية ، لمدة ساعة إلا ربع من 8 صباحا حتى 8:45 صباحا ، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الجزء الالكتروني في امتحاني الكيمياء وعلم النفس لمدة ساعة وربع من 9 صباحا حتى 10:15 صباحا

يأتي ذلك في اخر ايام امتحانات الصف الثاني الثانوي التي كانت انطلقت رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022 ، حيث امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي حتى الان في مواد اللغة العربية ،تطبيقات الرياضيات ، الجغرافيا ، اللغة الاجنبية الاولى ، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، واللغة الاجنبية الثانية ، والفيزياء ، والتاريخ ، والاحياء ، والفلسفة والمنطق .

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وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي،  يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 مايو 2022 الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية

وبلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (في الفترة الصباحية) 99.89%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألف و988 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان  1301 طالب/طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (في الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 189ألف و239 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1098 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقد عقدنا امتحانات إلكترونية لـ 1.4 مليون طالب في الصفين الاول والثاني الثانوي بنجاح.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد 4 سنوات من العمل وصلنا للحل المثالي الذي جعل الامتحانات الالكترونية تمر على خير.

وأكد وزير التربية والتعليم ، ان امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الإلكترونية لم تعتمد هذا العام على الانترنت بل على شبكة خاصة بوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم : أصبح لدينا منظومة تقنية و بنوك أسئلة تسمح بعقد الامتحانات الالكترونية مع اعداد ضخمة من الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن طلاب 2 ثانوي الذين يستعدون للصعود لـ الثانوية العامة العام القادم اصبح لديهم ثقة اكبر في منظومتنا الجديدة.

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