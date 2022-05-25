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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جدري القرود..

الجزائر.. تفعيل وتنشيط الآلية الصحية المعتمدة لمكافحة كورونا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت اللجنة العلمية بالجزائر ،مساء اليوم ، برئاسة وزير الصحة الجزائري ، من أجل تقييم الحالة السياقية للوضع الوبائي في البلاد.

وذلك متابعة لعملها في مراقبة وتقييم الوضع الصحي السائد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة فقد أظهر تحليل البيانات الفعلية المسجلة تحسئا كبيرا في الوضع الوبائي لـ 19-Covid ، لا سيما من حيث الوفيات.

وقال البيان أيضا : وفي ضوء هذا التطور الإيجابي ، توصي اللجنة العلمية باستمرار التلقيح وكذا ضرورة الاستمرار في واجب الامتثال للإجراءات الوقائية المعتمدة سابقاً.

وأضاف البيان : نظرا لظهور جدري القردة في العديد من البلدان ، تم توسيع اجتماع اللجنة العلمية إلى خبراء متخصصين في الأمراض المعدية.

وفي هذا الصدد ، استعرضت اللجنة العلمية الموسعة حالة تقدم
هذا المرض على المستوى الدولي حيث  قام الخبراء بتحليل عميق لخطر ظهور جدري القردة في الجزائر.

واعلنت الوزارة إنه لم يتم، حتي الان ، تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة في بلادنا ؛ مؤكدة متابعة الوضع
عن كثب وبشكل آني، مع بقاء كافة أجهزة وهيئات الوزارة في حالة متابعة واطلاع مستمرين لكل تطور قد يحدث في العالم.

وفي نفس الصدد ، اعادت الوزارة تفعيل و تنشيط الآلية الصحية المعتمدة لمكافحة 19-Covid.
 

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