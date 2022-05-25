مبروك عطية عن شروط التعدد: الزوج لازم يكون تريليونجي وعنده عمارة

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن خطاب القرآن عن الزكاة وإن حمل لفظاً عاماً إلا أنه يحمل 4 اشتراطات وإلا كان الجميع آثما، مشيراً إلى أن الأصل في الزواج أنه مباح.

تعدد الزوجات

وتابع مبروك عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة ام بي سي مصر:" يجب الزواج إذا توافر فيه شرطان القدرة والرغبة في المرأة، وصل إلى درجة تليريونجي، وعنده عمارة 5 شقق ومنها واحدة عشان لو طهقوه يرتاح فيها وهذا المخاطب في الشرع".

وبين مبروك عطية: أنه فيما يتعلق ما حكم المشي في الشارع؟ مباح، ما حكم السباحة في الأنهار؟ مباح لكن هل يجب عليه السباحة في جميع البحار والأنهار أم قدر المستطاع، مش ضرورة، يروح للمفتي ويقوله ويجوز له شرعا أن يتزوج الأربعة مرة واحدة".

وقال إنه ليس كل حلال مستطاب، مبيناً أن هناك حديث الضب وكان النبي يحب أن يعلم كل شيء عما يأكله فأخبره الصحابة أنه ضب، فتراجع عنه، فسأله خالد أحرام هو، فقال لا لكني لم أجده في أرض قومي".

وشدد مبروك عطية على أن الله أكثر من الحلال لتباين رغبات الناس، مشيراً إلى أن من يريد التعدد عليه أن يذهب للمفتي ويستفتيه بشأن رغبته.

النت والفيسوك في القرآن

كشف الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن مفاجأة يغفل عنها الكثيرون تتعلق بذكر النت والفيس بوك في القرآن الكريم .

وقال مبروك عطية من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، لافتاً إلى أنها سورة النساء وبالتحديد الآية 83 منها، مضيفاً: "أقسم بالله النت والفيس في الآية 83".

وتابع: "النت.. والفيس موجودين في سورة النساء في الآية 83، احنا منعرفش في القرآن غير السحر والحسد، الدين لازم يتفهم إن كنا نريد خير الدنيا والآخرة"، مضيفاً: "وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ".. نت ده ولا مش نت يا عشاق الإذاعة والنشر؟".

وأكمل: “من جنيات مرضى القلوب، اللي فيه خير يذيعه والشر يذيعه، متذعش أسرار ولا تقول مخبين ايه في الدولاب عشان محدش يدخل ويسرقك، نحدد العلاقات نسيب البني آدم لشغله، منبعبعش قدام العيال”.

وشدد على أن المسلم السوي لا ينشر خبر فيه خير أو خبر فيه شر حتى يتأكد منه، فليس ما يسمع يقال.