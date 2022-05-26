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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر السراج: أحب الرقص والسفر

هاجر السراج
هاجر السراج

قالت الفنانة هاجر السراج التي جسدت دور زوجة أحمد السعدني بمسلسل بطلوع الروح أنها تحب الرقص المعاصر.
وأوضحت خلال لقائها مع عدسة موقع صدى البلد:"أنها لم تكن تحب البالية لذلك قررت أن أدخل إلى الرقص المعاصر.
وأضافت أحب القراءة والطبيعة والسفر وخوض التجارب الجديدة، وفي الفترة القادمة سأركز على التمثيل وأسعى لتقديم دور مصري.
وكانت قد كشفت الفنانة هاجر السراج كواليس تحضيرها لشخصية لينا بمسلسل بطلوع الروح الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.
وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": قابلت المخرجة كاملة ابو ذكرى قبل بدأ التصوير وتكلمنا عن الشخصية وخلفياتها وكيف تركت بيت اهلها وذهب لعالم داعش مع زوجها و لاعطتني فيديوهات لأشاهدها وقرأت كيف تزوجوا فتيات صغيرات من قيادات في داعش، وأخذ التحضير وقت كبير مني".

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هاجر السراج تكشف كواليس شخصيتها في «بطلوع الروح»

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هاجر السراج: شاركت بالصدفة في "بطلوع الروح" وما كنتش مصدقة إللي بيحصل ..فيديو

وكانت قد أكدت الفنانة هاجر السراج أنها لم تهاجم من الجمهور بعد ظهورها في مسلسل بطلوع الروح.
وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: "لم يهاجمني أحد على شخصيتي وكل ردود الفعل على شخصيتي كانت جيدة وسعدت أن شخصية لينا كان لديها مساحة جيدة ومشاهد مؤثرة بالعمل".

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.
فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:
مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.
ويضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الأكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا.
 

سوريا رمضان منة شلبي مسلسل احمد السعدنى مسلسل “بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح الفنانة هاجر السراج

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