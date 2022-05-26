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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حبس خروف 3 سنوات لنطحه سيدة حتى الموت بجنوب السودان

خروف
خروف

في سابقة فريدة من نوعها، حبس خروف لمدة ثلاث سنوات بعد نطحه امرأة برأسها حتى الموت بجنوب السودان.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، يُزعم أن الكبش شن هجومًا على  سيدة  تبلغ من العمر 45 عامًا ، وضربها في صدرها عدة مرات قبل وفاتها في نهاية الأسبوع.

 

وكعقوبة  له وضع الخروف خلف القضبان في معسكر للجيش بعد أن حكم عليها  من قبل الزعماء التقليديون في جنوب السودان. 


يأتي ذلك بعد إخبار عائلة الضحية بأنهم سيحصلون على 5 بقرات من صاحب الكبش كجزء من تعويض دمها.

 

وقال الرائد ايليا مابور لراديو عين السودان "الكبش هاجمها بضرب ضلوعها وتوفيت السيدة العجوز على الفور".

 

أكدت السلطات أن العائلتين اتفقتا على أن المالك سيمنحهما أبقارًا بناءً على التفاهم المحلي الذي وضعه شيوخ المجتمع .
 

حبس خروف سيدة نطح جنوب السودان الموت منوعات طرائف وغرائب

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