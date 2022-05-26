بدرية طلبة تحذر من جدري القرود بطريقة كوميدية.. فيديو

حذرت الفنانة بدرية طلبة متابعيها بطريقة ساخرة من انتشار وباء جدري القرود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقالت بدرية طلبة في مقطع فيديو نشرته : “وهيبدأ الصيف والبحر والمصايف والمليطة والعري والمايوهات والرمل والشواطئ”.

وأضافت : “عايزين يا ولاد نحطاط عشان بيقولك في جدري القرود، ما نقصناش غير القرود”.

وتابعت : “كان في قبل كده أنفلونزا الخنازير وجنون البقر، فالقرود اتنططت وقالت إشمعنى إحنا، منخش بالجدري بتاعنا. خدوا بالكم مش عارفين اللي جاي في العصافير ولا الشمبانزي”.

قالت الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية ببرنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود أقل خطرا من جائحة فيروس كورونا .



وأضافت شيرين النصيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" جدري القرود ليس مرض جديد لكنه متواجد منذ سنوات كثيرة ".

وتابعت شيرين النصيري:" هناك علاج لـ جدري القرود ولقاح الجدري فعال بنسبة 85 % ضد جدري القرود ".

واكملت شيرين النصيري:" جدري القرود حيواني المنشآ انتقل من الحيوان للإنسان، ويمكن ان ينتقل من إنسان لإنسان عن طريق المخالطة والتلامس لفترة ".