عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة تحذر من جدري القرود بطريقة كوميدية.. فيديو

صدى البلد

حذرت الفنانة بدرية طلبة متابعيها بطريقة ساخرة  من انتشار وباء جدري القرود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقالت بدرية طلبة في مقطع فيديو نشرته  : “وهيبدأ الصيف والبحر والمصايف والمليطة والعري والمايوهات والرمل والشواطئ”.

وأضافت : “عايزين يا ولاد نحطاط عشان بيقولك في جدري القرود، ما نقصناش غير القرود”.

وتابعت : “كان في قبل كده أنفلونزا الخنازير وجنون البقر، فالقرود اتنططت وقالت إشمعنى إحنا، منخش بالجدري بتاعنا. خدوا بالكم مش عارفين اللي جاي في العصافير ولا الشمبانزي”.

 

محامية ريهام حجاج تختصم بدرية طلبة.. وإحالة شكوى للشئون القانونية بالممثلين

موجود بأعماله وسيرته.. بدرية طلبة: مينفعش رمضان من غير سمير غانم

قالت الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية ببرنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود أقل خطرا من جائحة فيروس كورونا .


وأضافت شيرين النصيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  جدري القرود  ليس مرض جديد لكنه متواجد منذ سنوات كثيرة ".

 

وتابعت شيرين النصيري:" هناك علاج لـ جدري القرود ولقاح الجدري فعال بنسبة 85 % ضد جدري القرود ".

 

واكملت شيرين النصيري:"  جدري القرود حيواني المنشآ انتقل من الحيوان للإنسان، ويمكن ان ينتقل من إنسان لإنسان عن طريق المخالطة والتلامس لفترة ".

الفنانة بدرية طلبة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة أعمال بدرية طلبة أخبار بدرية طلبة بدرية طلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ترشيحاتنا

طارق يحيى: أبو جبل كان أسدا بالكان وأزمته شبيهة بـ بنشرقي.. فيديو

دعاء الفجر للنجاح .. أقوى 12 كلمة مستجابة رددها الآن

تعرف على تقنية الاهتزازات التحذيرية للطرق بالسعودية

بشكل رائع وألوان جذابة.. شاهد تصميم هاتف Galaxy M13 القادم من سامسونج

خبراء يحذرون: جدري القرود ينقل من الإنسان إلى الحيوان

طارق يحيى: هنشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ