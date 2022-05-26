يا ستو أنا.. أكرم حسني يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها

حرص الفنان اكرم حسني علي تهنئة الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها ، وذلك عبر نشر صورة لها عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق اكرم حسني : كل سنة و انتي طيبة يا ستو انا .

واحتفلت امس الفنانة وفاء عامر التي أطلق عليها جمهورها لقب « بنت البلد»، بعيد ميلادها، وسط تهاني من محبيها وأسرتها وأصدقاءها إلا ان شقيقتها الصغرى الفنانة آيتن عامر احتفلت معها بعيد ميلادها بطريقتها الخاصة.



كيف احتفلت آيتن عامر بعيد ميلاد شقيقتها

نشرت الفنانة آيتن عامر، عدد من الصور التي تجمعها مع شقيقتها الكبرى وفاء عامر، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

كتبت آيتن عامر على الصور التي نشرتها لها وأختها عبارة «كل سنة وانتي طيبة ياست الكل ياللي مفيش منك».

لا تحب الفنانة وفاء عامر أن تكون حياتها الشخصية مُذاعه على السوشيال ميديا إلا انها كشفت في أحد اللقاءات التليفزيونية عن عدد من أسرار حياتها منها: