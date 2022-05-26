أخبار العالم | تونس تدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد.. وتحذيرات من مجاعة عالمية بسبب حرب أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا مهمًا من أبرز الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس أوكرانيا: نرفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بشدة اقتراحات بأن تتخلى بلاده عن أراض وتقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.

تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مصر والبحرين

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحرينى، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، المستشار أحمد سعيد، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر.

مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى بالسنغال

لقي 11 رضيعا حتفهم، اليوم الخميس، في حريق اندلع بمستشفى في السنغال.

اليمن.. الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق عاجل بشأن فتح الطرق في تعز

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إلى ضرورة التوصل ”بشكل عاجل“ إلى اتفاق يؤدي إلى فتح الطرق في تغز وغيرها من المحافظات اليمنية.

تونس.. مرسوم رئاسي يدعو إلى الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، يوم الـ25 من يوليو المقبل.

فرنسا: مشروع الاتفاق حول النووي الإيراني لن يظل مطروحا للأبد

اعتبرت فرنسا، يوم الأربعاء، أنه سيكون ”خطأ جسيما وخطيرا“ أن يظن البعض أن مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظل ”إلى الأبد على الطاولة“، في تحذير يأتي بينما تراوح مكانها المفاوضات حول هذا الملف بين الدول الكبرى وطهران.

أمريكا: سنطلب التصويت في الأمم المتحدة على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في ”الأيام المقبلة“ على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

رئيس ألمانيا يحذر من خطر المجاعة بمناطق مختلفة من العالم بسبب أحداث أوكرانيا

حذر رئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، من خطر المجاعة في مناطق مختلفة من العالم بسبب حرب أوكرانيا.

نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت أمريكا أنها وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.

قبل وصوله للمدرسة.. منفذ مذبحة تكساس أعلن نيته الإجرامية على فيسبوك

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، الأربعاء، إن المراهق الذي أطلق النار على 19 تلميذا ومعلمين في مدرسة ابتدائية، استبق عمليته بمنشورات على صفحته في فيسبوك.

أمريكا: سنوجه ضربات عسكرية لاحتواء إيران إذا لزم الأمر

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لتوجيه ضربات إذا لزم الأمر لاحتواء إيران وشركائها.