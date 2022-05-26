بورفؤاد تواصل حملاتها لليوم الحادى عشر لإزالة الاشغالات

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد بقيادة اللواء محمد عامر رئيس مجلس المدينة حملة إشغالات مكبرة لفرض الإنضباط وتهذيب الشوارع من الاشغالات المخالفة بنطاق المدينة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد انه تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين وبناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

واضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن إدارة الاشغالات نبهت على جميع المحال التجارية والمقاهي بالإلتزام بالمساحات المقررة وعدم إشغال الرصيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكد رئيس المدينة بأن الحملات والمتابعات اليومية ستواصل عملها بالمرور على الكافتريات والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذا لتعليمات محافظ بورسعيد.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور أمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة بوجه خاص وبورسعيد بوجه عام.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تماماً من التعديات .