3 بلاد جديدة تنضم لبؤرة جدري القرود وألمانيا تعلن التأهب.. إلى أين يتجه؟

سجلت 3 بلاد جديدة أول إصابات بمرض جدري القرود، لتنضم إلى 18 دولة أخرى كشفت عن تفشي المرض فيها، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع في بلاد جديدة.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تسجل حالة إصابة بفيروس جدري القرود، كما أبلغت جمهورية التشيك وسلوفينيا عن أولى حالات الإصابة يوم الثلاثاء ، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عامة السكان لا يزال منخفضًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على تفشي الفيروس في أوروبا وأستراليا وأمريكا، وغالبًا ما تشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي، لكن العدوى عادة ما تكون خفيفة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلن مسؤولو الصحة عن اكتشاف حالة مسافر زار غرب إفريقيا مؤخرًا ويتلقى الآن العلاج الطبي، وتقول السلطات هناك إنها على استعداد تام للتعامل مع أي تفشي للمرض، مضيفة أن بروتوكولات المراقبة المبكرة لاكتشاف المرض موجودة.

فيما تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه يمكن احتواء الفيروس من خلال التعامل الصحيح مع البلاد خارج إفريقيا حيث لا يتم اكتشافه فيها، وأضافت مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطر المعدية ، سيلفي برياند ، في مؤتمر أمس:"نشجعكم جميعًا على زيادة مراقبة جدري القرود لمعرفة مكان مستويات انتقاله وفهم إلى أين يتجه".

وأضافت أن حالات تفشي المرض قد لا تكون طبيعية لكنها تظل قابلة للاحتواء، وتم تسجيل 237 حالة مؤكدة من جدري القرود حتى الآن خارج إفريقيا، وأعلنت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن خطط لاحتواء الفيروس.

ألمانيا تتأهب

من جانبها طلبت ألمانيا ما يصل إلى 40.000 جرعة من لقاح “إمفانيكس”، المستخدم لعلاج الجدري ، ولكنه فعال أيضًا ضد جدري القرود - ليكون جاهزًا في حالة تفشي المرض.

قال مسؤولو الصحة الألمان إن أي شخص تم تطعيمه بالفعل بلقاح الجدري منذ سنوات كجزء من محاولة عالمية للقضاء على المرض يجب أن يكون لديه مناعة، لكنهم أضافوا أن العلاج الأقدم له آثار جانبية أكثر لذا فهو غير مناسب لمكافحة جدرى القرود اليوم.

الوضع في فرنسا وإنجلترا

وفي فرنسا ، التي رصدت 3 حالات، أعلن المسؤولون عن حملة تلقيح للبالغين، مع ضرورة الحصول على اللقاح خلال 4 أيام من التعرض لأي مشتبه به.

وفي إنجلترا، أعلن المسؤولون يوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف 14 حالة إصابة أخرى بالفيروس - ليصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 71 حالة.

عادة ما يرتبط جدري القرود بالسفر إلى وسط أو غرب إفريقيا ، ولكن بعض الحالات التي حدثت خارج هذه البلدان لم يكن لها رابط سفر.

كيف ينتشر جدري القرود

لا ينتشر بسهولة بين الناس ، لكن يمكن أن ينتشر من خلال:

- لمس الملابس أو الفراش أو المناشف التي يستخدمها شخص مصاب بالطفح الجلدي لجدري القرود

لمس بثور أو قشور جلد جدري القرود.

- سعال أو عطس شخص مصاب بطفح جلدي جدري القرود، إذا أصبت بجدرى القرود ، فعادة ما يستغرق ظهور الأعراض الأولى ما بين خمسة و 21 يومًا.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

ويمكن أن يتطور الطفح الجلدي ، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة مثل جدري الماء، قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.