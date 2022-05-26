اختتام الاجتماع نصف السنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر

اختتم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر دورته النصف سنوية العادية بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء المطارنة رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة ومطارنة الإيبارشيات الكاثوليكيّة في مصر.



وأكد الأنبا إبراهيم اسحق والتي تناول فيها فعّالية رسالة الكنيسة على مستوى الإيبارشيّات وكافّة أنشطتها والتي تُظهِر احتياجنا إلى التفاعُل معًا على مستوى الكنيسة الكاثوليكيّة في مصر بروح الوحدة والتضامُن.



واطلع الأنبا لسحق الاجتماعات على ما جرى في لقاء الجمعيّة العامّة الـ12 لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي عُقد لأوّل مرّة في مصر بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.



وأشاد بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الكنائس، حيث دار الحوار في جوّ من الانفتاح والتأكيد على المواطنة واحترام اعتقاد كلّ إنسان.



من ناحيته، أشار المطران نيكولا تيفنان سفير الفاتيكان بالقاهرة إلى أهميّة الدور الذي تقوم به سفارة الفاتيكان في دعم المشاريع والأنشطة الكنسيّة التي تخدم المجتمع والكنيسة.



وتناولت الموضوعات التي تطرّق إليها الأعضاء شئون اللجان الأسقفيّة وتابعوا أنشطتها انطلاقًا من المسيرة السينودسيّة في مصر وكيفيّة تفعيل عملها على مستوى الإيبارشيّات، كما ناقش الأعضاء التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الأسقفيّة للشباب من أجل مؤتمر الشباب الذي سيقام هذا الصيف.



وتناول المجلس سُبل دعم الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة، مشدِّدًا على أهميّة دورها التربويّ في المجتمع المصري وضرورة توفير كافّة الوسائل لضمان استمراريّة رسالتها في خدمة المدارس الكاثوليكيّة.



كما ناقش الأعضاء الرسالة التي تقوم بها الكنيسة من خلال مرشديّة السجون، وقد اختار المجلس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي ممثّلاً عن مجلس البطاركة والأساقفة لدى مرشديّة السجون.

وأشاد أعضاء المجلس بثمار المبادرات والمجهودات التي اتّخذتها اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ من أجل نموّ رسالة التعليم المسيحيّ في مصر.



واستمع الأعضاء إلى تقرير إدارة معهد التربية الدينيّة بالسكاكيني. إذ تداولوا مسيرة التكوين وشجعّوا المدارس الكاثوليكيّة على الاستعانة بقدر الإمكان بخريجي المعهد كمدرسين للتربيّة الدينيّة فيها.



وتمّ إعادة تشكيل اللجنة التنفيذيّة للمجلس والتي يترأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، حيث أنتخب سيادة المطران جورج شيحان ونيافة الأنبا دانيال لطفي عضوين في اللجنة مع سيادة المطران كلاوديو لوراتي المسئول عن اللجنة الاقتصاديّة للمجلس، بالإضافة إلى الأبّ يوسف عبدالنور اليسوعيّ الأمين العامّ.



واختار المجلس نيافة الأنبا كيرلس وليم المسئول عن لجنة العدالة والسلام ممثّلاً عن المجلس في المؤتمر العالميّ للبيئة COP 27 والمزمع انعقاده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من هذه السنة.