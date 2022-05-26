أمانة مستقبل وطن بالوادي الجديد تبحث خطة عمل المرحلة القادمة

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا مساء اليوم الخميس، مع هيئة مكتب محافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك على هامش زيارة "رشاد" لمحافظة الوادي الجديد، وفي إطار سلسلة اللقاءات التنظيمية التي يعقدها لبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

حضر اللقاء النائب جمال آدم أمين المحافظة، وجميع رؤساء الأقسام والمراكز ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

كما تفقد "رشاد" منافذ بيع حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية للتأكد من توافر السلع الأساسية والتشديد على ضرورة تقديم السلع بأسعار مخفضة والذهاب للمناطق الأكثر احتياجًا.