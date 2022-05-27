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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل ينفق 16 ألف دولار ليظهر على شكل كلب باليابان.. شاهد

هيئة كلب
هيئة كلب

أنفق رجل ياباني ما يقرب من مليوني ين (15 ألف و733 دولاراً) على زي لتقليد كلب من نوع «بوردر كولي»، وذلك لأنه أراد أن يبدو مثل سلالة الكلاب المفضلة لديه.
 

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ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، استأجر الرجل، الذي يُعرف باسم توكو فقط، شركة يابانية تُدعى «زيبيت»، وهي معروفة بصنع منحوتات ونماذج للأفلام والإعلانات التجارية، لصنع الزي على شكل الكلب.

وبحسب ما ورد، استغرقت الشركة 40 يوماً لصنع الزي، حيث مر توكو بجولات متعددة من التجارب والمراجعات للحصول على الشكل بطريقة صحيحة ودقيقة.

وقال توكو في مقابلة مع وسائل إعلام يابانية: «لقد صنعته لتقليد نوع (كولي) لأنه يبدو حقيقياً عندما أرتديه». وتابع: «الحيوانات المفضلة لدي هي اللطيفة. من بينهم، اعتقدت أن حيواناً كبيراً قريباً مني سيكون جيداً، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون نموذجاً واقعياً، لذلك قررت أن أجعله كلباً... وصنعت بالفعل زياً لأبدو كالكولي - وهي سلالة الكلاب المفضلة لدي».


تحدث أحد موظفي «زيبيت» أيضاً عن كيف تمكن فريقه من اكتشاف الطرق التي يمكن أن يتوافق بها شكل الكلب مع شكل الإنسان. وقال: «النقطة المهمة هي أن الهيكل العظمي للكلب يمكن إعادة إنتاجه على الهيكل العظمي للإنسان. نظراً لأن هيكل الهيكل العظمي مختلف تماماً، فقد أمضينا الكثير من الوقت في دراسة كيف يمكننا جعله يبدو مثل الكلب».

وتابع الموظف: «بالإضافة إلى ذلك، جمعنا الصور الفوتوغرافية المأخوذة من زوايا مختلفة بحيث يمكن إعادة إنتاج زي الكولي الجميل - وتصميمه بحيث يتدفق الغلاف بشكل طبيعي».

ونشر توكو مقطع فيديو وهو يرتدي زي الكلب الشهر الماضي، حيث يمكن رؤيته يلوح بمخلبه ويتدحرج على الأرض.

كلب الكلاب ألف رجل

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