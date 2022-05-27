عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات : لا مجال أمام الأهلى سوى التركيز في النهائي الإفريقي والابتعاد عن الأزمات.. فيديو

صدى البلد

وجه محمد بركات، نصيحة خاصة للاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قبل النهائي الأفريقي ضد الوداد المغربي والمقرر له 30 مايو الجاري.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لا مجال أمامه سوى التركيز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والابتعاد عن كل الأزمات الخاصة بأزمة الملعب" 


وأضاف: "مصر والمغرب أشقاء، فالبعض يصطاد في الماء العكر، ويحاول خلق أزمة بين الشعبين، أزمة الملعب ليس لها علاقة بالمغاربة" 


وقال : "على جمهور الأهلي أن يساند اللاعبين، خاصة بعد التسهيلات التي مُنحت لهم والدعم الخاص لسفرهم من أجل مؤازرة الفريق في المغرب".

ويرى محمد بركات نجم الأهلي السابق أن وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي يحاول تشتيت ذهن لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي المقرر إقامته 30 مايو الجاري في ملعب محمد الخامس.
 

وقال بركات  "موسيماني لن ينخدع بتصريحات وليد الركراكي خلال الفترة الأخيرة، فهو يمتلك خبرات أفريقية مميزة" 


أضاف: "تصريحات الركراكي حول قوة الأهلي، تعكس رغبته في تشتيت لاعبي الأهلي، ويحاول تقليل الضغط على لاعبيه" 


وختم حديثه قائلا: "الركراكي لا يتحدث مع لاعبي الوداد عن قوة الأهلي بل يحفزهم بأنهم الأفضل، موسيماني لن ينخدع فهو من يقوم بسياسة التنويم قبل تلك المباريات"

 

للفيديو اضغط هنا

الأهلى موسيمانى ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي محمد بركات المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

موضوعات متعلقة

منى زكى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

ترشيحاتنا

البنتاجون: روسيا تملك فائض قوة وتقدّمها بطيء

تقارير ألمانية: ساديو ماني يقترب من الانضمام لـ بايرن ميونخ

إيهاب جلال يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك لإعلان أخبار منتخب مصر .. فيديو

نقيب الإعلاميين يحكم مشروعات التخرج لقسم الإذاعة بجامعة عين شمس

لعشاق ألعاب بلايستيشن.. سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025

التحذيرات تتوالى.. الأدوية المغشوشة خطر يهدد حياة الملايين.. وهيئة الدواء بالمرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ