بركات : لا مجال أمام الأهلى سوى التركيز في النهائي الإفريقي والابتعاد عن الأزمات.. فيديو

وجه محمد بركات، نصيحة خاصة للاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قبل النهائي الأفريقي ضد الوداد المغربي والمقرر له 30 مايو الجاري.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لا مجال أمامه سوى التركيز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والابتعاد عن كل الأزمات الخاصة بأزمة الملعب"



وأضاف: "مصر والمغرب أشقاء، فالبعض يصطاد في الماء العكر، ويحاول خلق أزمة بين الشعبين، أزمة الملعب ليس لها علاقة بالمغاربة"



وقال : "على جمهور الأهلي أن يساند اللاعبين، خاصة بعد التسهيلات التي مُنحت لهم والدعم الخاص لسفرهم من أجل مؤازرة الفريق في المغرب".

ويرى محمد بركات نجم الأهلي السابق أن وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي يحاول تشتيت ذهن لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي المقرر إقامته 30 مايو الجاري في ملعب محمد الخامس.



وقال بركات "موسيماني لن ينخدع بتصريحات وليد الركراكي خلال الفترة الأخيرة، فهو يمتلك خبرات أفريقية مميزة"



أضاف: "تصريحات الركراكي حول قوة الأهلي، تعكس رغبته في تشتيت لاعبي الأهلي، ويحاول تقليل الضغط على لاعبيه"



وختم حديثه قائلا: "الركراكي لا يتحدث مع لاعبي الوداد عن قوة الأهلي بل يحفزهم بأنهم الأفضل، موسيماني لن ينخدع فهو من يقوم بسياسة التنويم قبل تلك المباريات"

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