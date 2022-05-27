عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: التعديل الجيني يمكن أن يعزز الأمن الغذائي

التعديل الجيني
التعديل الجيني

قال مستشار علمي لإدارة البيئة في حكومة المملكة المتحدة إن التعديل الجيني يمكن أن يزيد بشكل كبير من الأمن الغذائي العالمي ويقلل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية خلال العقد المقبل.

txt

التميز العلمي بصيدلة حلوان يطلق برنامج تدريبي عن التحرير الجيني

txt

لعشاق ألعاب بلايستيشن.. سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025


وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أشار البروفسور جدوين هندرسون في كلمة قبيل تقديم مشروع قانون بشأن التقنيات الجينية إلى مجلس اللوردات  الأربعاء إلى أن التشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي أبسط من شأنه تسريع تطوير وتسويق المنتجات المعدلة جينياً بالسماح بمعالجتها بصورة تختلف عن الكائنات المعدلة وراثياً والتي تخضع لتنظيم صارم.


واستطرد هندرسون قائلاً: «نتوقع أن مشروع القانون سيمكن المحاصيل التي جرى زراعتها بدقة من التنقل في النظام التنظيمي بسرعة أكبر، في غضون عام واحد مقارنة بما يقرب من 10 سنوات في ظل النظام الحالي».


وأضاف هندرسون قائلاً إن هذا قد يكون له فوائد عديدة، من استزراع محاصيل أكثر مقاومة لأزمة المناخ والآفات والأمراض إلى زيادة الغلة، مما قد يساعد على مكافحة الجوع في العالم. يمكن استخدام تلك التقنية أيضاً لإنتاج المزيد من المحاصيل المغذية، مثل الطماطم الغنية بفيتامين «د».


وسيسمح مشروع القانون أيضاً بإجراء تغييرات مماثلة للماشية، بمجرد وضع نظام لحماية صحة الحيوان، مثل منع «خلق» حيوانات سريعة النمو غير قادرة على الوقوف.


ويميز القانون بين التعديل الجيني، الذي يتضمن إدخال جينات من أنواع أخرى، وما يسمى بـ«التربية الدقيقة» لخلق سمات معينة مرغوبة. 

تستخدم هذه الطريقة الأخيرة لتحرير الجينات بهدف إجراء تغييرات تحاكي عملية التربية الانتقائية بشكل أكثر دقة وأسرع بكثير مما تسمح به التربية التقليدية.

الجيني الأمن الغذائي الأسمدة الحشرية التشريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

موضوعات متعلقة

علماء يبتكرون روبوتات صغيرة تعمل بالليزر

الصين تبدأ زراعة بذور تم تربيتها في الفضاء

يعود لعصر الممالك الثلاث.. روسي يكتشف سيف عمره 1500 عام

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

8 ثقوب في الأمعاء.. إنقاذ حياة طفلة ابتلعت 27 حبة مغناطيسية بالسعودية

على حبل مشدود.. فرنسي يمشي في الهواء 2200 متر ويحقق رقما قياسيا

مستشار بريطاني يعلن استقالته على فيسبوك بسبب اتهامه بأنه فنان الجرافيتي الغامض

غواصة إسبانية ترصد لحظة إنفاذ حوت أحدب عالق في شباك صيد.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إيهاب جلال يدشن صفحه رسمية عبر فيس بوك...ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ..شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس

حدث ليلًا .. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة.. استعدادات صينية لغزو تايوان .. قرار من النيابة للمتهم بالتعدي على سالي عبد السلام

دراسة: التعديل الجيني يمكن أن يعزز الأمن الغذائي

أخبار العالم| أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في الشرق وإسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ