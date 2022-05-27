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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا أمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.


تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية، وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.


بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة " طه خميس طه 37 سنة وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

محافظة البحيرة غرق ترعة المحمودية مدير أمن البحيرة جثة شاب المحمودية

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