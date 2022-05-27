مصرع شاب غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا أمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية، وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.



بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة " طه خميس طه 37 سنة وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.