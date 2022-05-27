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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تشوق عملاءها لـ M2 الكوبيه الرياضية.. فيديو

BMW M2
BMW M2

نشرت "بي ام دبليو" البافارية، إعلانا جديدا لسيارة BMW M2 لا يتعدى الـ 35 ثانية، يمزج الفيديو الدعائي بين مجموعة من صور القيادة ليلاً ولمحات مختصرة عن سيارة الكوبيه الرياضية الجديدة مع شعار "استعدوا لوقت اللعب".

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، حتى الآن لم تعلن "بي ام دبليو" عن موعد طرحها  M2  الجديد ، إلا أن الكثير من المعلومات حول السيارة الجديدة انتشر بالفعل. في الواجهة الأمامية، هناك مقدمة أكثر عدوانية من الموديل الحالي مع عنصر على شكل حرف V يتوسط الشبكة الهوائية وفتحات التهوية في الزوايا، ومن خلال النظر عن كثب لسيارات التطوير المموهة ، تغطي الرفارف الكبيرة العجلات البرونزية ذات الأضلاع الماسية الشكل، مع وجود جناح متصل بغطاء صندوق السيارة.

BMW M2

تظهر الصور التجسسية للنموذج الاختباري لـ BMW M2  أن السيارة بها أنابيب عادم مزدوجة، يبدو أن مستوى التجهيز القياسي يضع زوجًا من الأنابيب على كل جانب من المصد الخلفي، ولكن هناك خيار آخر مقدم من قسم M Performance وهو أنابيب العام الرباعية التي تخرج من الوسط مع تخطيط هندسي للأنابيب شبه منحرف من مستويين.

في الداخل ، تحتوي M2 على شاشتين كبيرتين، لا توجد إشارات أو دلائل تؤكد أن هناك متغير بعلبة تروس يدوية ، لكن لا يمكننا استبعاد ذلك الاحتمال.

BMW M2

تشير جميع الدلائل إلى أن مخرجات القوة ستكون شبيهة  BMW S58 التي تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات ذات الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3  لتر، تماما مثل نماذج  بي ام دبليو M3 وبي ام دبليو  M4،  يقال إن المحرك في M2 الجديدة سيأتي بحوالي 450 حصانًا (335 كيلووات) مع نظام دفع خلفي.

بي إم دبليو BMW BMW M2 BMW S58 بي ام دبليو M3

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