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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو بإصدار خاص بالذكرى الخمسين لفرع الـ M.. صور وفيديو

BMW M3
BMW M3

 

يحتفل فرع M الرياضي من "بي ام دبليو" بعيد ميلاده الخمسين بحلول العام المقبل، ولذلك ستكون سيارة BMW M3 موديل 2023 بإصدار خاص احتفالا بالشارة الأيقونية في عالم المحركات الرياضية.

BMW M3

وفقا لموقع "كار أند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، سيكون طراز BMW M3 بنسخة احتفالية الذكرى السنوية الخمسين، بما في ذلك شارات بي ام دبليو الكلاسيكية والعجلات الخاصة واللوحة التسلسلية بالداخل، وستطلق على الطراز الاحتفالي اسم ،  بي ام دبليو  إم 3 BMW موديل 2023 الإصدار الـ 50 Jahre BMW M، كما ستعيد إحياء ألوان الطلاء الخمسة التي عاصرت موديل M3 منذ ظهوره،  يأتي لون طلاء Cinnabar Red من فئة تجهيز E30 و Techno Violet من فئة E36 و Deep Interlagos Blue من فئة E46 و Fire Orange III من Lime Rock Park Edition.

BMW M3

 تخطط "بي ام دبليو" البافارية لإنتاج 500 نموذج فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون بسعر مبدئي  96،695 دولارًا أمريكيًا - أي بزيادة قدرها  8550 دولارًا أمريكيًا عن الإصدار التقليدي، مع بداية الإنتاج في يوليو 2022.

BMW M3

تعتمد سيارات الإصدار الاحتفالي بالذكرى الخمسين على M3 Competition xDrive ، مما يعني أنها تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات مزدوج التربو سعة 3 لتر بقوة 503 حصانًا مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، ونظام دفع كلي للعجلات.

BMW M3

بالنسبة للعجلات في “بي ام دبليو” هي نفس تصميم 826M المتوفرة في M3 Competition القياسية ، لكنها بتشطيبات رمادية داكنة حصرية للإصدار الخاص. يمكن للعملاء تحديد ملاقط مكابح باللون الأحمر أو الأزرق أو الأسود أو اختيار حزمة المكابح المصنوعة من السيراميك الكربوني بسعر 8150 دولارًا.

 

بي إم دبليو BMW BMW M3 الإصدار الـ 50 Jahre BMW M Jahre BMW الولايات المتحدة الامريكية

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