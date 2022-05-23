بتصميم مميز.. قدرات كبيرة لـ بي إم دبليو i4 eDrive40 | صور

تواصل شركة بي إم دبليو من تألقها بعد ان كشفت النقاب عن النسخة الرياضية i4 eDrive40، والتي تعد واحدة من اقوى الإصدارات داخل السوق الأسترالي وتعتمد على القدرات الكهربائية المتطورة، إلى جانب تمتعها بالعديد من الإمكانيات الفنية والتقنية.

بي إم دبليو i4 eDrive40

قدرات قوية لـ بي إم دبليو i4 eDrive40

تعتمل السيارة بي إم دبليو i4 eDrive40 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصانا، و 470 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية تبلغ سعتها 84 كيلو وات/ساعة، بينما يبلغ مدى السيارة إلى 520 كيلومتر، أما عن قدرات الانطلاق فيمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.7 ثانية.

بي إم دبليو i4 eDrive40

ودعمت السيارة بي إم دبليو i4 eDrive40 بجنوط رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، بالاضافة إلى حزمة شادو لاين M، مع شبكات أمامية كبيرة الحجم ومصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، إلى جانب الكثير من اللمسات البارزة والغائرة خارجيًا، والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بي إم دبليو i4 eDrive40

وحصلت السيارة بي إم دبليو i4 eDrive40 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مجموعة ادوات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، إلى جانب مقاعد من الجلد، ونظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي.