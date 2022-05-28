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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتاج مبكر.. لموسم جني العنب بمزارع طور سيناء

فاكهة من الجنة.. شاهد جمال العنب في موسم الجني بمزارع طور سيناء|فيديو

موسم جني العنب
موسم جني العنب

بدأ موسم جني العنب الأحمر "الفليم" مبكرا في مزارع طور سيناء عن معظم محافظات مصر نتيجة لطقس معتدل ودافئ خلال أشهر السنة علاوة علي تربة خصبة ومياه جوفية أقل ملوحة.


وانتشر العمال في حدائق العنب لجمع عناقيد العنب وتوزيعها علي الشوادر والأسواق ، ورصد موقع " صدي البلد" الاخباري بالصور والفيديوهات جني العنب الفليم اليومي بمزارع طور سيناء.


وقال الدكتور عيد زين الدين   بمركز البحوث الزراعية إن عنب مزارع طور سيناء إنتاج مبكر عن معظم محافظات مصر  وهو متميز نتيجة الطقس المعتدل الدافئ طوال العام، علاوة على الشمس الساطعة والمياه الجوفية الأقل ملوحة  مطالبا مزارعي مصر بالاستثمار في الزراعة بطور سيناء حيث أنها أرض خصبة وظروفها المناخية تناسب معظم المحاصيل .


وقال فؤاد ابو خشيب عمال جني  العنب أن إنتاج طور سيناء متميز هذا العام مشيرا إلي أن لجني العنب فنون ترتبط بتنظيف عناقيد العنب  وترتيبها حسب الحجم في الأقفاص.


ومن جانبه أكد المهندس جمال النجار مدير المزرعة النموذجية  بطور سيناء إن مزارع جنوب سيناء تكفي حاجة السكان وساعدت في تخفيض أسعار العنب للمواطنين بجنوب سيناء وأن يكون في متناول الجميع .
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موسم جني العنب

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٧_٠٩٤٢١٢
موسم جني العنب طور سيناء مبكرا الفليم مزارع طور سيناء العنب الأحمر

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