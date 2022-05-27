النشرة الدينية.. شيخ الأزهر يعزي السنغال في وفاة 11 رضيعًا.. ووزير الأوقاف يوضح كيف تكون من الذين يحبهم الله

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
علي جمعة: الصابر على أذى الناس له أجرين
الأوقاف: سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية موضوع الجمعة المقبل
خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد
جامعة الأزهر تفتتح حديقة الشهداء وتزرع 3 شجرات للأبطال والرئيس والإمام الأكبر.. فيديو
شيخ الأزهر يعزي السنغال في وفاة 11 رضيعًا بحريق مستشفى غربي البلاد
وزير الأوقاف يشرح كيف يكون العبد من الذين يحبهم الله؟
حكم القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح
خالد الجندى: الدولة أنشأت 9000 مسجد فى عهد الرئيس السيسي .. فيديو
الإفتاء: محرِّم المعاملات البنكية وأرباحها يفتح الباب أمام المستريح للنصب على الناس