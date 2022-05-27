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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات الأزهر وأعضاء مجلس الجامعة يفتتحون مسجد وحديقة الشهداء.. فيديو وصور

افتتاح مسجد الشهداء
افتتاح مسجد الشهداء

افتتح قيادات الأزهر الشريف وأعضاء مجلس جامعة الأزهر مسجد وحديقة الشهداء بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكل العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وعمال وأهل الخير لتعاونهم في إنشاء وتشييد مسجد الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الوطن من رجالات القوات المسلحة والشرطة المصرية. 

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة في خطبته للجمعة أهمية إعمار المساجد وعلى مكانة الشهيد في الدنيا والآخرة، إضافة إلى الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى. 


هذا وقد قام رئيس الجامعة بزراعة بعض الأشجار المثمرة في حديقة الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الوطن. 



يذكر أن جامعة الأزهر كانت قد قررت تسمية مسجدها بالشهداء تخليدًا لهم على بطولاتهم التي قاموا بها دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره، إضافة إلى تخصيص حديقة باسم  (حديقة الشهداء) تكريمًا لذكرى شهداء الوطن من رجالات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

 

وقرر رئيس الجامعة افتتاح  الحديقة والمسجد اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة، وذلك في إطار متابعته رئيس الجامعة  الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

 

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الازهر الشريف جامعة الأزهر حديقة الشهداء الدكتور محمد المحرصاوي مسجد الشهداء شهداء الوطن

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