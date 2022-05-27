قيادات الأزهر وأعضاء مجلس الجامعة يفتتحون مسجد وحديقة الشهداء.. فيديو وصور

افتتح قيادات الأزهر الشريف وأعضاء مجلس جامعة الأزهر مسجد وحديقة الشهداء بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.





وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لكل العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وعمال وأهل الخير لتعاونهم في إنشاء وتشييد مسجد الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الوطن من رجالات القوات المسلحة والشرطة المصرية.



وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة في خطبته للجمعة أهمية إعمار المساجد وعلى مكانة الشهيد في الدنيا والآخرة، إضافة إلى الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى.



هذا وقد قام رئيس الجامعة بزراعة بعض الأشجار المثمرة في حديقة الشهداء تخليدا لذكرى شهداء الوطن.





يذكر أن جامعة الأزهر كانت قد قررت تسمية مسجدها بالشهداء تخليدًا لهم على بطولاتهم التي قاموا بها دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره، إضافة إلى تخصيص حديقة باسم (حديقة الشهداء) تكريمًا لذكرى شهداء الوطن من رجالات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وقرر رئيس الجامعة افتتاح الحديقة والمسجد اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الجامعة، وذلك في إطار متابعته رئيس الجامعة الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

0a4fa221-c87d-408d-9789-1860507819bf

03ccd6cb-2726-4289-a30e-ea7ee31e8b68

5f2ae4c4-8a64-4ee4-9148-ef460fc2f532

7bcd1f50-8a6d-40dd-9c3f-fd50ae053d78

08e62982-9a35-4bff-b959-e7182ee8d68a

9f455644-1544-4e15-ba56-1deab5934e1c

58f7297d-7962-4339-9815-ffaab1e767b7

63afd15d-0fdd-49e8-97da-6938e5fbae02

086d55f4-d703-40bc-b0c6-7f0793f20edf

760d8a51-1a7d-40c6-8e03-b825059f1a11

908ee746-672a-45a8-95e2-19c42d648ead

6586eb80-c3e0-4ce5-a941-a18b5cd2df06

8779a072-4e49-42c1-96e4-50428e1a071c

38835b17-aa8a-4d58-a045-cfbb41fd36df

a8cca575-f64c-4f0a-96a4-f1103acb48f0

a10c143e-9012-4faa-ba16-e3bf62e32e9e

b2bf655b-9e25-4ec5-ba88-b0d7559c19bd

c445f5bf-7184-4603-b53f-b124bd4cbba5

d55afa81-3098-4049-9c85-b2afd2980d75

d917caf5-f183-4bd3-b249-ce8dea41fda4

e63ba7db-4bab-4bd9-b954-01e44c54f958

f25e31f0-a78e-4856-ba1a-0897f52b63a0