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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول لاعبي ليفربول إلى باريس استعدادًا لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال.. صور

صدى البلد

وصل لاعبو نادي ليفربول إلى العاصمة الفرنسية باريس، إستعداداً لملاقاة ريال مدريد الإسباني، غداً، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ونستعرض مشوار فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام حتى النهائي، وذلك من خلال السطور التالية:.

 

مشوار فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا العام

  • نجح فريق ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة من دور المجموعات، حيث استطاع الفوز بـ 6 مباريات محققاً 18 نقطة
  • ثم تأهل فريق الريدز إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم خسر في لقاء الإياب بنتيجة 1/0، ليتأهل بمجموع المباراتين 2/1 لصالحه.
  • تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور ال8، لملاقاة بنفيكا البرتغالي، حيث استطاع الفوز عليه بنتيجة 6/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
  • ثم تأهل ليفربول إلى الدور قبل النهائي، وفاز على فريق الغواصات الصفراء ذهاباَ وإياباً، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم فاز إياباً في إسبانيا بنتيجة 3/2، ليُعلن تأهله إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد.

ويسعي ليفربول إلي حصد اللقب السابع في تاريخه، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد اللقب السادس على حساب توتنهام في 2019.

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