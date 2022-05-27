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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضروات والفاكهة : لا نقص بأي سلعة ولدينا اكتفاء ذاتي.. فيديو

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الزيادة أو الإنخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة يعود لعامل مهم، وهي أنه لو أن هناك زيادة في الإنتاج سينعكس على الأسعار وستساهم في انخفاضها.

وأضاف حاتم النجيب، خلال لقاء له لفضائية “الحدث اليوم”، ان المشروعات الزراعية، مثل مشروع مستقبل مصر وغيرها سيكون لها تأثير ايجابي على الزراعة المصرية ، مشيرا إلى أن الزراعة أحد أدوات الإقتصاد المهمة في أي دولة.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه نتعاون مع كافة التجار والصناعيين، للمساعدة على ثبات الأسعار، والسعي نحو انخفاضها تدريجيا، حتى أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه أزمة كورونا، بنجاح، وكان لا يوجد أي سلعة ناقصة بالأسواق.

وأشار حاتم النجيب إلى انه  لدينا إكتفاء ذاتي ولا يوجد سلعة ناقصة، مؤكدا  أن مصر من أكبر الدول المصدرة لعدد من المنتجات الزراعية على رأسها البطاطس والبرتقال.

 


 

 

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