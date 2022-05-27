الرئيس التونسي: القوات المسلحة قادرة على الحفاظ وصون الوطن وتجاوز كل الصعوبات

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أن القوات المسلحة العسكرية قادرة، بإيمانها العميق وبشعورها المثقل بالمسؤولية، على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين، وعلى تجاوز كل الصعوبات حتى تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان.

وأشاد الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم الجمعة بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عماد مميش - بالدور التاريخي الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية، إلى جانب مساهماتها القيمة في تأمين المرافق والانتخابات والامتحانات الوطنية ومكافحة جائحة كوفيد-19 وغيرها من المهام الأخرى.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث استعرض سير العمل بكافة مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس التونسي أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعية، فضلا عن استعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

كما تابع الرئيس التونسي قيس سعيد الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء الذي سيقام في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وناقش الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر - تأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبّرة عن إرادة الناخبين، والناخبات بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء.